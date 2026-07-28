Bačić nakon sastanka s prosvjednicima iz Like: Objavit ćemo DORH-ovu analizu opasnog otpada

Po prvi puta imamo dojam da nas se ozbiljno shvatilo. Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić sa suradnicima, ministrica Marija Vučković, te čelni ljudi ostalih državnih institucija koji su bili na sastanku, s nama su razgovarali konstruktivno, uvažavajući i naše stavove. Naime, iza nas stoji čitava Lika, te više od 2.000 građana koliko ih je izišlo na prosvjed Hod za Liku i nama je jedini cilj da se što brže zaštiti okoliš i zdravlje ljudi, nikakvo politiziranje. Zato smo zadovoljni s rezultatima sastanka, činjenicom da je sam ministar Bačić donosio zaključke i dao kolegama zadatak da se realiziraju zahtjevi s kojima smo došli na sastanak, koji su pravno utemeljeni, a koje smo iznijeli i na prosvjedu - kazala nam je Željka Rukavina, iz Građanska inicijative 'Gospić je naš dom' nakon sastanka s predstavnicima Vlade. Dodaje da vjeruju u dobru volju i obećanja nadležnih, ali da su, ako se obećano ne izvrši, i dalje spremni na konkretnije akcije, od pokretanja pravnih sredstava pred domaćim i europskim tijelima, za koje je dokumentacija pripremljena, do izlaska na najprometnije prometnice, uključujući i autocestu prema moru.

- Zahtjev da se objave sve analize koje država ima o ilegalnom i opasnom otpadu, te o kvalitetu voda je usvojen. Sam ministar Bačić je rekao da nema razloga zašto analize ne bi bile objavljene. Naloženo je Ministarstvu zaštite okoliša da se odmah objave analize koje je radio Državni inspektorat od 2024. godine do danas, te analize koje ej ministarstvo radilo za natječaj za sanaciju koje se tiču površinskog dijela odloženog otpada. No, tražili smo i objavu analiza koje je radio DORH vezano za istragu ilegalnog odlaganja otpada. Ti su podaci za trajanja istrage bili tajni, pa je dogovoreno da se zatraži dozvola od DORH-a za objavu tih podataka, što će Ministarstvo zaštite okoliša, koje njihovu analizu ima, tražiti.Ta je analiza, zapravo, najbitnija jer ona je rađena sa sav, pa i najopasniji, zakopani otpad, dakle za svih 45.000 tona otpada u kojem je i medicinski i infektivni otpad. Kada se ta cjelovita analiza objavi, moći ćemo reći da je naš zahtjev u potpunosti ispunjen - doznajemo od Ž. Rukavina.

Inicijativu, naime, brine što su predmetne analize Nastavnog zavoda 'Dr. Andrija Štampar' utvrdile prisutnost opasnih tvari, a u jednom otopljenom uzorku samo s površinskog dijela odloženog otpada, pronađen je izrazito kancerogen element antimon u količinama većim za 700 puta od maksimalno dopuštene granice u razvodnjenom uzorku.

Dogovoreno je i da će Institut "Josip Juraj Strossmayer" koji su analizirali kakvoću vode u Lici, površinsku i podzemnu i nije bilo odstupanja, ubuduće mjerne stanice imati i na mjestima nizvodno od silosa gdje je zakopan opasni otpad. Do sada su mjerenja radili, ako su rekli, na mjestima gdje im je to rečeno iz lokalne zajednice.

Osim predstavnika Građanske inicijativa na sastanak je Vlada pozvala i gradonačelnika Gospića Darka Milinovića i Ličko - senjskog župana Ernesta Petrya, no oni su poslali svoje zamjenike i pročelnike.

-Najvažniji rezultat sastanka odnosi se na prvi zahtjev inicijative: potpredsjednik Vlade naložio je da se odmah objave sve dostupne analize tla i otpada kojima raspolažu državna tijela, obveza čija je provedba na Ministarstvu zaštite okoliša i Fondu, uključujući podatke Državnog inspektorata i Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar" te Fonda za zaštitu okoliša. Ministarstvo će, uz to, Državnom odvjetništvu uputiti zahtjev za objavu nalaza vještačenja izrađenih u kaznenom postupku za onaj najveći dio otpada koji se nalazi ispod zemlje- kazali su iz Građanske inicijative.

Drugi konkretan pomak, dodaju, tiče se praćenja kvalitete voda. Inicijativa je na sastanku dokumentirano ukazala na to da postojeća mjerna mjesta ne mogu zabilježiti utjecaj onečišćenja. Primjerice, novo postavljena mjerna postaja Ostrvica udaljena je kilometar od lokacije Silosa i ne mjeri nizvodno, dok se na drugim točkama prati tek dio parametara. Dogovoreno je proširenje mreže mjernih postaja na lokacijama koje će predložiti inicijativa, kako bi se pratio stvarni, kumulativni utjecaj lokacije na površinske i podzemne vode, uz koordinaciju sa Zavodom za javno zdravstvo i Ličko-senjskom županijom.

- Središnji dio sastanka odnosio se na model sanacije, za inicijativu ključno pitanje. Inicijativa je ponovila zahtjev da se cjelokupni otpad sanira žurnim postupkom po uzoru na uklanjanje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Na primjedbu iznesenu na sastanku da za takav put nije proglašena izvanredna situacija, uz pitanje ministrice upućeno lokalnoj razini vlasti zašto nije, koje je ostalo bez adresata jer župan i gradonačelnik sastanku nisu nazočili, inicijativa je jasno odgovorila: proglašenje izvanredne situacije nije jedini pravni uvjet za žurno postupanje. Opasnost za zdravlje i živote ljudi već je dokumentirana utvrđenjima USKOK-a, nalazima Državnog inspektorata i analizama Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar", a upravo je dokazana opasnost, ne formalni akt, temelj za primjenu žurnog postupka. Naglasili su još jednom podatak da je samo u jednom uzorku površinskog otpada zabilježena količina antimona koja premašuje maksimalnu dopuštenu vrijednost za 700 puta, što je na sastanku potvrdio i Nastavni zavod - navode iz Inicijative.

U pogledu pogona za preradu litija u Smiljanskom polju, na sastanku je potvrđeno da građevinska dozvola može biti stavljena izvan snage, pri čemu je postupanje na tijelu koje ju je izdalo, dok Ministarstvo graditeljstva u tom postupku ima ulogu drugostupanjskog tijela. U narednim danima očekuje se i odluka Ministarstva zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Uporabna dozvola nije izdana i pogon ne može raditi.

Sastanak bilježimo kao pomak - prvi nakon godinu i pol, ali ono što je dogovoreno za nas nisu obećanja, nego obveze. Inicijativa će ispunjenje svake obveze javno pratiti i o njemu izvještavati građane - izjavio je Vjeko Bušić iz inicijative.

Inicijativa izražava žaljenje što sastanku, unatoč pozivu, nisu nazočili župan Ličko-senjske županije i gradonačelnik Grada Gospića. Nezadovoljstvo njihovim izostankom otvoreno je iznio i potpredsjednik Vlade, naglasivši da „Grad i Županija ne mogu biti gluhi i nijemi svjedoci ovog procesa“ i da je „očito kako su imali važnijih poslova nego nazočiti ovom sastanku“. Inicijativa očekuje da se obje razine vlasti bez odgode i aktivno uključe u provedbu dogovorenog.

Građanska inicijativa „Gospić je naš dom" nastavlja djelovati institucionalno, kako je činila od prvog dana. Istodobno, jasno poručuje - ukoliko preuzete obveze ne budu ispunjene u dogovorenim rokovima, inicijativa nastavlja sa svim ranije najavljenim aktivnostima.

Po pitanju sanacije opasnog otpada, za sanaciju najvećeg dijela, dakle oko 40.000 opasnog otpada, razgovarali su o mogućnosti provođenja pregovaračkog postupka sanacije koji je proveden za zgradu Vjesnika kako bi se postupak ubrzao.

- Ministar Bačić je s Fondom i Ministarstvom zaštite okoliša zaključio da će oni do 20. rujna pripremiti nacrt tehničke dokumentacije za natječaj, pa ćemo održati sastanaka i vidjeli je li taj model dobar, odnosno zajedno ćemo vidjeti kako dalje - dodaju iz Inicijative. Po pitanju tvornice litija i zahtjeva da se ukine građevinska dozvola, ministar Bačić je rekao da je ta odluka na lokalnoj samoupravi koja je dozvolu i izdala, te da će im ministarstvo u tome pomoći. Zaključak je da se čeka da Ministarstvo zaštite okoliša donese odluku o tome treba li investitor ipak napraviti Studiju utjecaja na okoliš, s obzirom na to da su im već poništili rješenje na temelju kojeg su dobili građevinsku dozvolu. Tu bi odluku ministarstvo, rečeno je, uskoro trebalo donijeti.