'Djeca plaču da im je tata smetlar, ali baš me briga': Zagrepčanin otkrio što nosi sa sobom u park

Opušci, razna ambalaža uz cestu i nogostupe, po zelenim površinama, slika je to koja Zagrepčanin kaže da sve češće primjećuje i sve mu više smeta. "Ne mogu procijeniti je li stanje sve gore ili sam ja jednostavno postao alergičniji na to, ali čini mi se da je ovaj problem stvarno poprimio zabrinjavajuće razmjere. Gotovo da nema parkića ili nogostupa bez smeća, barem izvan centra. Najgore je kada se površine pune smeća pokose pa onda kosilice razmrve smeće i stvore još ružniju sliku", objasnio je.

Kazao je kako ga je sram kad vidi količinu odbačenog smeća i neugodno mu je zbog slike koju tako stvaramo o sebi gostima u gradu. "Zašto se nešto konačno ne učini u vezi toga? Kako to drugi gradovi rješavaju? Živim u Zagrebu već godinama i nikad nisam vidio komunalnog redara da nekog kažnjava zbog bacanja smeća. Tolika količina smeća posvuda očito govori o lošoj kulturi, a ona se nekako mora stvoriti. Po meni treba nekako krenuti s kombinacijom intenzivnijeg čišćenja postojećeg smeća i kažnjavanja koje bi popunilo blagajnu, a onda, nadam se, i potaknulo ljude da barem manje bacaju smeće", rekao je i zamolio sve koji će komentirati njegovu objavu na Redditu da izostave "briljantne" komentare poput: "pa zašto ne pokupiš ak' ti smeta" ili "kaj bi Tomašević to trebal skupljat".

"Ja sam si kupio hvataljku za smeće, i onda kad idem u park s djecom, ponekad ponesem i tu hvataljku i vrećicu. Obično pokupim samo veće papiriće, omote i slično, ali neki dan sam skupio cijelu vrećicu čikova, valjda oko 200 čikova. Meditativno iskustvo. Kada je parkić čist, onda manje ljudi baca smeće. Ako ljudi vide par čikova po podu, onda si misle 'pa moj čik nije neka promjena'. Loša strana je da mi djeca stalno plaču 'tata je opet smećar', ali baš me briga, neka se pomire", napisao mu je jedan Zagrepčanin.

Drugi se javio s fotografijom iz Sesvete, iz parkića u naselju Blage Zadre. "Ovo je mali parkić u sklopu zgrade (prema gruntovnici) i ljudi tu vode svoju djecu svakodnevno. To je jedan od najprljavijih parkova koje sam vidio jer nije u nadležnosti grada", napisao je.

Korisnik Reddita koji je rođen u Zagrebu, potvrdio je da u zadnje vrijeme ima sve više i više smeća. "Evo, ja sam prozvao klinca od cca 15-18 godina jer je hračkao na ovaj bicikl javni, plavi pa mi se mali krenuo postavljati i pjeniti. A kad sam trubio liku ispred jer je iz auta bacio kartonsku čašu, pokazao mi je srednjak. Da sam ja bacao smeće kao klinac pojeo bi to smeće, od vlastitih staraca! Sad se odgaja drugačije, a ovo je tek mali komadić posljedica na travnjaku", napisao je. Složio se s time još jedan Zagrepčanin koji je napisao da nema više generacije koja bi naučila djecu ono što je njegova baka njega naučila: "Ak nemaš di sa smećem, stavi u džep i baci prvom prilikom u kantu".