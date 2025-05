Tužna obljetnica, na kuću pala 'krmača', poginulo šestero djece: 'Nema veće patnje, gađali su djecu na igralištima'

Tog kobnog 3. svibnja 1992. život je od aviobombi u Slavonskom Brodu izgubilo 16 osoba, a 60 ih je ranjeno. Tragedija koju Brođani i Brođanke nikada neće zaboraviti dogodila se u blizini područne škole "Hugo Badalić" u naselju Jelas, gdje je na jednu od kuća pala tzv. "krmača“ od čije je eksplozije poginulo šestero djece. U znak sjećanja na taj strašni događaj, 3. svibnja zakonski je proglašen Danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu.

Prvo obilježavanje spomendana održano je danas u organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata u Slavonskom Brodu, gradu koji je s 28 najnevinijih žrtava rata simbol stradanja djece. Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zajedno s roditeljima poginule i stradale djece položili su vijence kod spomenika "Prekinuto djetinjstvo", slagalice s prazninama koje simbolično prikazuju nedovršenu dječju igru i prekinute dječje živote. Za stradanje djece u Domovinskom ratu nikada nitko nije odgovarao.

- Nema veće patnje, veće boli za bilo koju majku ili oca od gubitka djeteta. U to doba mete su bile stambene zgrade, ljudi u skloništima, djeca na igralištima. To govori o karakteru agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku. Nisu to bili nikakvi vojni ciljevi koji bi se na bilo koji način mogli opravdati, jer cijela agresija se, naravno, ne može opravdati, ali ovo su bili najstrašniji zločini. Dio je procesuiran, ali nažalost ovakve teške zločine nismo nikada doveli pravdi – rekao je Plenković.

Predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Julijana Rosandić rekla je da su civilne žrtve predugo čekale na zakon i priznanje da su i oni žrtve Domovinskog rata. - Predugo smo čekali i evo konačno smo dočekali ovaj spomendan. Spomendan za svu poginulu djecu je nešto što je za budućnost, što ostaje i kad nas ne bude. U Brodu imamo dvije obitelji iza kojih više nikoga nema jer su svi pomrli, za njih nema tko zapaliti svijeću. Ovo će biti način da im se buduće generacije oduže za sve ono što nam treba biti sveto - rekla je Rosandić. U Hrvatskoj je u Domovinskom ratu poginulo 402 djece, a njih 1200 je ranjeno.

