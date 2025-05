Plenković: Kroz projekte obnove Vlada pokazala koliko je Vukovar važan Hrvatskoj

Premijer Andrej Plenković posjetio je u subotu Vukovar u povodu Dana grada i blagdana vukovarskih nebeskih zaštitnika sv. Filipa i Jakova, te izjavio kako je dosadašnja suradnja Vlade RH i Grada kroz angažman Fonda za obnovu Vukovara pokazala koliko je Vukovar važan Hrvatskoj. "Želim građanima i građankama Vukovara čestitati Dan grada i poželjeti im sve najbolje", rekao je Plenković nakon što je zajedno s Ivanom Penavom, gradonačelnikom Vukovara i koalicijskim partnerom, čelnikom DP-a, obišao radove na gradnji Arheološkog parka te obaloutvrde Marina na Dunavu. Arheološki park Vučedol je sjajna investicija, vrijedna 15 milijuna eura, koja će brojnim posjetiteljima prikazati bogatu povijesnu baštinu Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, istaknuo je predsjednik Vlade RH.

Brojni važni projekti u suradnji Vlade RH sa Županijom i Gradom Vukovarom

"Drago mi je da taj projekt napreduje i kako sam čuo, očekuje se završetak do kraja 2026.. Ujedno, vidio sam i projekt gradnje nove obaloutvrde, vrijedan čak 57 milijuna eura od kojih je 43 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nastavak je to inače ogromnih ulaganja koje smo u proteklih nekoliko godina učinili u vodnom gospodarstvu", rekao je Plenković. Dodao je kako je u niz sličnih projekata u vodnom gospodarstvu u Hrvatskoj uloženo ukupno četiri milijarde eura. Plenković je podsjetio i na brojne važne projekte koje je Vlada u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom i vukovarskom gradskom upravom realizirala u Vukovaru - od proglašenja Vukovara mjesta posebnog Domovinskog pijeteta do otvorenja Memorijalnog centra iz Domovinskog rata, povratka Hrvatske vojske, izgradnje plivališta i drugih.

Penava: Jedino važno što se ostavlja u naslijeđe, DP-u jasno gdje svjetonazorski pripada

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, zahvalivši premijeru Plenkoviću na posjetu, rekao je kako je jedino važno što se radi i što se ostavlja građanima u naslijeđe. "Imate ljude koji godinama rade, stvaraju i dižu ovaj grad, a onda imate ljude koji puno gorčine izbacuju i sve im je negativno. Nama iz Domovinskog pokreta jasno je gdje svjetonazorski pripadamo i tko su nam najbliže stranke i tu smo vrlo čvrsti. Razumijemo često i tu gorčinu od strane političkih oponenata i dijela medija, ali mi idemo dalje", dodao je Penava.

Rekao je i kako je suradnja DP-a s HDZ-om izuzetno dobra i stabilna i ne mogu je narušiti nikakvi nelegalno snimljeni snimci s unutarstranačkih skupova. Prije dolaska u Vukovar, predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Ilok gdje se družio sa tamošnjim kandidatima HDZ-a, za gradonačelnicu Renatom Banožić i Gradsko vijeće Iloka dok će se popodne u Novim Jankovcima susresti s članovima HDZ-a iz cijele Vukovarsko-srijemske županije.