FOTO Hrvatska na udaru hladnog vala, DHMZ izdao upozorenje: Pogledajte ovu kartu, evo gdje bi snijeg mogao napadati

Na Plitvičkim jezerima jutros je izmjereno -11,2 stupnja. Hrvatska je na udaru hladnog vala. Na to je upozorio i DHMZ, posebno za područje Gospića i Knina. A hladna će biti i novogodišnja noć. Na Jadranu i u predjelima uz njega noćas vedro ili malo oblačno. Drugdje u unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, uglavnom na istoku rijetko je moguće vrlo malo snijega. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu sjeverozapadni i bura. Temperatura zraka većinom između -5 i 0, u Lici i malo niža, a na Jadranu od 0 do 5 °C.

Na samu Novu godinu bit će djelomice, u središnjim predjelima te u Dalmaciji i pretežno sunčano. Prema večeri sa zapada naoblačenje i lokalno kiša, u Gorskoj Hrvatskoj oborina na granici kiše i snijega, u najvišim predjelima moguć je i snijeg. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni, u drugom dijelu dana u gorju i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar prijepodne će okretati jugozapadni i južni te jačati na umjeren, navečer i jak. Najniža temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 0 do 3 °C. Najviša dnevna uglavnom od 4 do 9 °C.

Hladno će se nastaviti i prema kraju tjedna i početkom idućeg. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, moguća je nova runda snijega. Moglo bi ga napadati u nedjelju, a dnevne temperature neće prelaziti nulu. U ponedjeljak vedrije, a onda u utorak, na blagdan Sveta tri kralja, ponovo pahulje.

Foto: DHMZ

I prema norveškoj meteorološkoj stranici Yr.no, moguće su nove snježne oborine. U Zagrebu u nedjelju i utorak, a u Delnicama, primjerice, bi moglo početi padati već u subotu navečer.