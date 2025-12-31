Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
LEDENI UGRIZ

FOTO Hrvatska na udaru hladnog vala, DHMZ izdao upozorenje: Pogledajte ovu kartu, evo gdje bi snijeg mogao napadati

Foto: DHMZ
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
31.12.2025.
u 10:29

Hladno će se nastaviti i prema kraju tjedna i početkom idućeg. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, moguća je nova runda snijega. Moglo bi ga napadati u nedjelju

Na Plitvičkim jezerima jutros je izmjereno -11,2 stupnja. Hrvatska je na udaru hladnog vala. Na to je upozorio i DHMZ, posebno za područje Gospića i Knina. A hladna će biti i novogodišnja noć. Na Jadranu i u predjelima uz njega noćas vedro ili malo oblačno. Drugdje u unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, uglavnom na istoku rijetko je moguće vrlo malo snijega. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu sjeverozapadni i bura. Temperatura zraka većinom između -5 i 0, u Lici i malo niža, a na Jadranu od 0 do 5 °C.

Na samu Novu godinu bit će djelomice, u središnjim predjelima te u Dalmaciji i pretežno sunčano. Prema večeri sa zapada naoblačenje i lokalno kiša, u Gorskoj Hrvatskoj oborina na granici kiše i snijega, u najvišim predjelima moguć je i snijeg. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni, u drugom dijelu dana u gorju i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar prijepodne će okretati jugozapadni i južni te jačati na umjeren, navečer i jak. Najniža temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 0 do 3 °C. Najviša dnevna uglavnom od 4 do 9 °C.

Hladno će se nastaviti i prema kraju tjedna i početkom idućeg. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, moguća je nova runda snijega. Moglo bi ga napadati u nedjelju, a dnevne temperature neće prelaziti nulu. U ponedjeljak vedrije, a onda u utorak, na blagdan Sveta tri kralja, ponovo pahulje.

Foto: DHMZ

I prema norveškoj meteorološkoj stranici Yr.no, moguće su nove snježne oborine. U Zagrebu u nedjelju i utorak, a u Delnicama, primjerice, bi moglo početi padati već u subotu navečer.

FOTO Ovako je izgledalo vjenčanje Sandre Elkasević na Staru godinu 2023.
1/23
Ključne riječi
vremenska prognoza snijeg

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!