Analitičari: Priča oko Kekin i Možemo je pretkampanja za Zagreb. Netko je to odlučio strateški iskoristiti

Otkako je Mile Kekin na društvenim mrežama prepričao svoj susret s Nikicom Jelavićem, on i njegova supruga, kandidatkinja na predsjedničkim izborima Ivana Kekin, u centru su medijske pažnje, a društvenim mrežama šire se brojne teorije o njihovom životu. Među korisnicima koji su stvarali i dijelili takav sadržaj isticao se profil "Ne možemo", koji je u međuvremenu ugašen, no sada se pojavio novi - "Nemožemo2".

Gong je pozvao Državno izborno povjerenstvo (DIP) da istraži tko stoji iza dezinformacijske kampanje koja se provodi protiv Ivane Kekin kako bi spriječili daljnji negativni utjecaj na ishod predsjedničkih izbora. Oni su identificirali Dominika Alpezu, bivšeg člana izvršnog odbora Mladeži HDZ-a Trešnjevka Sjever, kao jednog od sukreatora sadržaja na spornim profilima. Alpeza je demantirao te optužbe.

- Čini se da je netko odlučio strateški iskoristiti predsjedničku kampanju kao negativnu pretkampanju za lokalne izbore u Zagrebu, s ciljem slabljenja šansi Tomaševića i Možemo za novi mandat. Ako je to točno, radi se o jednom od jačih strateških političkih poteza u nazad niz godina. Uspjehu te strategije pomažu panične, a stoga i loše, reakcije Možemo i Ivane Kekin - kazao nam je analitičar Dragan Bagić.

- Nezadovoljstvo u Zagrebu postoji već duže vremena, a to su iskoristili razni botovi među kojima je i Kojundžić i ostala ekipa koja kratkim videima gura i dio istina i dio neistina na što je reagirao Gong. Priča oko Kekin i Možemo je pretkampanja za Zagreb i to smo već uočili kada je počela jača kampanja, slučajno ili ne u fokusu su bili prošli tjedan. Sad se dešava moment da gašenje tih profila izaziva revolt. A nastavlja se bojno polje internet na Tik-Toku. Prometna gužva i onda na nju sve poluistine ili totalne neistine. Više nije moderno poslati demanti već moraš snimiti video i ispraviti netočne činjenice stvarnim brojkama ili videom tog parka za koji se tvrdi da ne postoji. U konačnici ti profili su useful idiot svima koji žele srušiti Možemo - izjavio je analitičar Petar Tanta.

Cijela medijska buka krenula je nakon što je suprug Ivane Kekin, Mile Kekin, na mrežama ispričao scenu koja mu se dogodila, kada ga je na kavu pozvao kontroverzni poduzetnik Nikica Jelavić, za kojeg je on mislio da je nogometaš. Iz stranke Možemo naveli su kako se radi o klopci koja je bila podmetnuta Ivani Kekin, a HDZ se počeo spominjati kada se oglasio i Gong. Plenković je, s druge strane, odbacio te optužbe, navodeći kako ''nema nevidljive ruke''.

– Kao netko tko je radio na puno kampanja, često sam se susretao s “fake newsom”. Imate danas aktivne stranice na kojima svakodnevno izlaze klevete o političkim akterima, kao i naslovnice tjednika na kojima izlaze klevete kojima je cilj utjecati na politički život, a GONG nikad, apsolutno nikad, u takvim situacijama nije istupio. Nije istupio ni za jednog drugog kandidata, a za Kekin jest, i to u trenucima kad taj “fake news” o kojem se priča nema velik utjecaj na izbore – kazao je ranije za Večernji list politički analitičar Jerko Trogrlić.

Analitičar Krešimir Macan također je ranije za Večernji list kazao da su se Kekini zapetljali pa ljudi ne vjeruju da su rekli svu istinu, a još ih, kažu, i Jelavić uspješno “trola”. – GONG je produljena ruka ljevice, i to je sad jasno. Svi koji se s njim ne slažu će nastradati. Vidite da mogu i skidati račune s društvenih mreža. Uvijek se angažiraju isključivo kad je u pitanju ljevica, a da se radi difamacija nekoga na desnici, ne bi uskočili, još bi se pridružili. Svi hrvatski “fact-checkeri” su lijevi. Ne gledaju istim kriterijima lijeve i desne, i to je najveći problem ovog društva. Lijevi uvijek imaju popust – kaže Macan.

