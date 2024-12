Milanović voli započinjati službene kampanje u Tvornici kulture, a poručio je da Hrvatska neće biti 'ničija lutka na koncu'

Završio je predizborni skup aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića. Dugački redovi građana potezali su se kroz Šubićevu ulicu u Zagrebu jer pristizali u prostor Tvornice kulture, gdje se skup i održao, kako bi čuli što Milanović ima za reći prije izbora 29. prosinca.

Tvornica kulture je, inače, mjesto odakle Milanović voli započinjati službene kampanje. Tako je bilo, podsjetimo, i prije pet godina gdje je držao i svoj pobjednički govor. A i ranije, kao premijer, znao je upravo s tog mjesta kretati u kampanje pa je moguće da smatra kako mu je to neko sretno mjesto, a hoće li tako to biti i ovog puta, vidjet će se uskoro. Održao je govor koji je trajao malo više od pola sata, a on je ujedno bio i jedini govornik. U prostore Tvornice kulture stigli su i drugi predsjednici stranaka koji su ga podržali u bitci za novi mandat. U svom govoru osvrnuo se na nekoliko tema o kojima je i ranije govorio i koje, čini se, planira ponavljati za vrijeme ove kampanje.

To su poruke koje se mogu vidjeti i na njegovim plakatima koji su oblijepljeni po gradu, no jedna od ključnih poruka je da Hrvatska neće se sudjelovati u ratu u Ukrajini te da neće biti, kao što se kaže, "ničija lutka na koncu". Spomenuo je i da Hrvatska prema saveznicima ima obaveze koje će ispunjavati, ali da prema onima s kojima nema potpisane sporazume zapravo ništa ne duguje. To je poruka koju je uputio premijeru Andreju Plenkoviću za kojeg se smatra da je previše bio involviran u ratu u Ukrajini. Predsjednik Milanović govorio je i o korupciji za koju se smatra da je ogroman problem u državi, a osvrnuo se i na izbor glavnog državnog odvjetnika kazavši da Hrvatska treba državni odvjetnik, a ne režimski odvjetnik čime želi reći i ono što je više puta do sada spomenuo - da je Ivan Turudić režimski čovjek koji radi za HDZ i za Andreja Plenkovića. U svom ga je govoru više puta nazvao "prijestupnikom".

Govorio je i o zdravstvu, a možda i po prvi put jasno i glasno kazao kako smatra da liječnici moraju birati hoće li raditi u privatnoj praksi ili će raditi u javnom zdravstvenom sustavu koje, pritom, treba očuvati.

Na kraju je kazao i da je Andrej Plenković "prijetnja hrvatskoj demokraciji", a na taj je način poslao i poruku koja je jedna od ključnih u ovoj kampanji - ako HDZ dođe u ured predsjednika da onda zapravo više, manje pokriva sve institucije i da je sve u rukama jedne stranke. Aktualni se predsjednik na skupu obratio i umirovljenicima pa dodao da je sramotno što im je premijer pred izbore "dao mrvice", odnosno 80 eura, i da je to, čini se, predizborni trik i način da se možda pokuša doći do još nekih glasova. Na kraju se obratio i članovima SDP-a, od kojih opet očekuje da mu pomognu da ne bude pokraden na izborima. Spomenuo je da je od SDP-a tražio velik broj promatrača. Isto tako, osvrnuo se i na pozive koje dobiva za sučeljavanja. Upotrijebio je jednu staru izreku - orao ne lovi muhe, te poručio da ne misli sudjelovati na sučeljavanjima, barem što se tiče ovog prvog kruga.