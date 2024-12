Trogrlić i Macan: 'GONG ne gleda istim kriterijima lijeve i desne'

Sve što smo moj suprug i ja u životu stekli, stekli smo svojim rukama. Ja sam doktorica znanosti, a suprug je rock-zvijezda, jedna od najvećih u ovoj regiji, koja je punila dvorane s 25.000 ljudi - objašnjavala je predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin novinarima odakle im vila koja je prikazana u videu objavljenom na TikToku, koji je dosegnuo 140.000 pregleda, da bi nakon prijave GONG-a bio obrisan. Kekin, koja iz dana u dan saziva konferencije za novinare, tvrdi da se protiv nje vodi dezinformacijska kampanja iza koje stoje političke stranke i mogući “deepfake” napadi na nju i supruga Milu Kekina, koji se našao u frci zbog kave s Nikicom Jelavićem. Uključio se i GONG, koji je pozvao Državno izborno povjerenstvo, HAKOM i Metu da istraže tko je od političkih aktera plasirao “difamacijsku kampanju” na računima na TikToku i Instagramu, pokušavajući utjecati na izbore. Katarina Peović iz Radničke fronte odmah je reagirala i kazala da GONG širenjem poluinformacija otvoreno staje na stranu jedne kandidatkinje, koju Peović vidi kao “lažnu kandidatkinju ljevice”. Iako imaju samo dva kandidata, na ljevici se međusobno prozivaju, što je u nekim razdobljima obično bilo “rezervirano” uglavnom za desnicu. Politički analitičar Jerko Trogrlić za Večernji list kaže da su susret s Jelavićem Ivana Kekin i PR stranke očito različito percipirali od samog Kekina.

– Oni su u tom susretu vidjeli puno veću opasnost i ugrozu za političku kampanju i Možemo. Ono što je uslijedilo djelovalo mi je kao klasičan pokušaj sanacije štete ili prevencija, što u komunikacijskom smislu nije neobično, no ova naknadna agresivnost me zbunjuje i djeluje kao da na tome ili pokušavaju dobiti dodatnu vidljivost i prikazati se žrtvom, ili se pak ponašaju iracionalno i panično, a nije mi jasno zašto. Paralelno, na društvenim mrežama događa se najveća kampanja dosad u obliku memova s Kekinom koji se javlja na telefon i izrugivanja. Građani su se počeli šaliti s tim, što nije bezopasno kad govorimo u političkom smislu, i mislim da u tome leži puno veća opasnost nego u nekakvom “fake newsu” na koji su Kekin i GONG odmah reagirali – ističe Trogrlić. Kekin i Možemo su, smatra, najbolje među kandidatima obavili komunikacijski posao u pretkampanji i kampanji. Njezin rejting i mogućnost rasta poprilično su, kaže, ograničeni snagom Zorana Milanovića kao kandidata, jer je veći broj glasača Možemo spremniji dati svoj glas njemu, a ne Kekin.

– Ni birači Ivane Kekin ne vjeruju da ona na ovim izborima može pobijediti. Njezina uloga na ovim izborima i nije da pobijedi, nego da dodatno napravi razliku u odnosu na SDP, podigne vidljivost stranci i isprofilira sebe u političkom smislu. Zato mi je ova situacija vrlo nejasna. Milanović, kojem sve to najviše ide u prilog, ne oglašava se i čeka da se sve rasplete njemu u korist – napominje Trogrlić. Uplitanje GONG-a mu je, dodaje, vrlo neobično. – Kao netko tko je radio na puno kampanja, često sam se susretao s “fake newsom”. Imate danas aktivne stranice na kojima svakodnevno izlaze klevete o političkim akterima, kao i naslovnice tjednika na kojima izlaze klevete kojima je cilj utjecati na politički život, a GONG nikad, apsolutno nikad, u takvim situacijama nije istupio. Nije istupio ni za jednog drugog kandidata, a za Kekin jest, i to u trenucima kad taj “fake news” o kojem se priča nema velik utjecaj na izbore – kaže Trogrlić. Budu li se tako ponašali u slučajevima “fake newsa” o drugim kandidatima i akterima u političkom životu, onda to može imati smisla.

VEZANI ČLANCI:

– U protivnom to će biti vrlo neprincipijelno za instituciju za koju smatram da je jako važna za hrvatski politički prostor, iako je izgubila na važnosti proteklih godina. GONG trebamo u demokratskom prostoru, ali kao neovisne autoritete, a ne kao nekoga tko se pali samo kad se netko tko im je bliži u razmišljanjima i osobno nađe u problemu – zaključuje Trogrlić. Analitičar Krešimir Macan kaže da su se Kekini zapetljali pa ljudi ne vjeruju da su rekli svu istinu, a još ih, kažu, i Jelavić uspješno “trola”. – GONG je produljena ruka ljevice, i to je sad jasno. Svi koji se s njim ne slažu će nastradati. Vidite da mogu i skidati račune s društvenih mreža. Uvijek se angažiraju isključivo kad je u pitanju ljevica, a da se radi difamacija nekoga na desnici, ne bi uskočili, još bi se pridružili. Svi hrvatski “fact-checkeri” su lijevi. Ne gledaju istim kriterijima lijeve i desne, i to je najveći problem ovog društva. Lijevi uvijek imaju popust – kaže Macan.

>>FOTO Što su kandidati radili prvi dan kampanje? Slikanje s građanima, obilazak radova...>>