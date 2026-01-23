Naši Portali
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
PRODAJA NIS-A MAĐARIMA

Amerikanci produljili licencu NIS-u, čeka se nova vlasnička struktura

VL
Velimir Ilić/Hina
23.01.2026.
19:13

Prethodna licenca za nastavak rada, koju je NIS dobio prije tri tjedna, istjecala je u petak u ponoć. Prethodno je NIS je u ponedjeljak podnio novi zahtjev za produljenje licence, predajući OFAC-u preliminarni kupoprodajni ugovor Gazprom njefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju većinskog ruskog udjela u NIS-u, što je bio i uvjet američke administracije za novu dozvolu

 Američke financijske vlasti dodatno su u petak produljile operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 20. veljače, objavila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Ured američkog ministarstva finacija za inozemnu imovinu (OAFC) uveo je početkom prošle godine sankcije ruskom energetskom sektoru kao dio širih mjera zbog invazije na Ukrajinu, a sankcijama je obuhvaćen i NIS s većinskim udjelom Gazprom njefta i Gazproma. Sankcije NIS-u  stupile su na snagu u listopadu.  Američka administracija je u pismu srpskom Ministarstvu financija navela uvjete pod kojima važi operativna licenca za nastavak rada NIS-a do 20. veljače. Uvjeti OFAC-a su da "transakcije ne uključuju američke subjekte ili financijski sustav SAD-a".

Također, transakcije "ne uključuju, nisu u ime ili za korist, izravno ili neizravno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a"" Jedan od uvjeta je i da "transakcije ne uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je predmet sankcija u skladu sa Propisima o sankcijama zbog štetnih vanjsko-političkih aktivnosti Rusije", te propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju ili propisima drugih američkih tijela ovlaštenih za uvođenje sankcija".

Prethodna licenca za nastavak rada, koju je NIS dobio prije tri tjedna, istjecala je u petak u ponoć. Prethodno je NIS je u ponedjeljak podnio novi zahtjev za produljenje licence, predajući OFAC-u preliminarni kupoprodajni ugovor Gazprom njefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju većinskog ruskog udjela u NIS-u, što je bio i uvjet američke administracije za novu dozvolu.

Nova vlasnička struktura još nije konačno utvrđena i mogla bi biti poznata sredinom ožujka, a prema preliminarnim informacijama koje su objavili srbijanski dužnosnici, Srbija bi stekla više od trećine udjela u NIS-u. U međuvremenu, Janaf je nastavio isporuke sirove nafte NIS-u što je  omogućilo ponovni početak rada rafinerije u Pančevu i proizvodnju naftnih derivata. 

