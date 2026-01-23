Starmer bijesan na Trumpa nakon izjave o Afganistanu: 'Ovo je užasno, treba se ispričati'

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer rekao je da su tvrdnje Donalda Trumpa da britanske trupe nisu na prvoj crti bojišnice u Afganistanu "uvredljive i iskreno užasne" te mu je predložio da se ispriča. Veterani i njihove obitelji, kao i zastupnici svih stranaka, bijesni su nakon što je američki predsjednik rekao da su NATO-ove trupe ostale "malo izvan fronta" u Afganistanu. U intervjuu za Fox News u Davosu, Trump je ponovio svoju kritiku, rekavši da nije siguran da će savez "biti tu ako nam ikada zatreba". "Nikada nam nisu trebali. Reći će da su poslali neke trupe u Afganistan... i jesu, ostali su malo podalje, malo izvan prvih crta bojišnice", dodao je. U petak poslijepodne, Starmer je rekao: "Smatram da su izjave predsjednika Trumpa uvredljive i, iskreno, užasne. I ne čudi me što su prouzročile toliku bol voljenima onih koji su poginuli ili ozlijeđeni". Dodao je da bi se, kad bi rekao nešto takvo, "sigurno ispričao". Downing Street je ranije izjavio da je Trump "pogriješio" umanjujući ulogu NATO-a i britanskih trupa u Afganistanu. Službeni glasnogovornik premijera rekao je da su britanske snage služile uz SAD i NATO u "dugotrajnim borbenim operacijama". Ukazujući na 457 Britanaca poginulih u Afganistanu i stotine ranjenih, dodao je: "Nevjerojatno smo ponosni na naše oružane snage i njihova služba i žrtva nikada neće biti zaboravljene", piše Sky News.

Amerika je jedina članica NATO-a koja je primijenila odredbe o kolektivnoj sigurnosti iz članka 5 - da je napad na jednu članicu napad na sve. Diane Dernie, čiji je sin Ben Parkinson pretrpio strašne ozljede kada je njegovo vozilo naletjelo na minu u Afganistanu 2006. godine, rekla je da su komentari američkog predsjednika "najveća uvreda". Parkinson se smatra najteže ozlijeđenim britanskim vojnikom koji je preživio rat. U eksploziji su mu amputirane obje noge, uvrnuta kralježnica i oštećen mozak. Njegova majka je rekla: "Mogu vas uvjeriti da talibani nisu postavljali improvizirane eksplozivne naprave kilometrima od prve crte bojišnice". Dođite i pogledajte nas i život koji Ben vodi 19 i pol godina kasnije. Još uvijek se bori za svoju skrb, još uvijek se bori da ima pristojan život, oporavlja se od nedavne operacije. Čuti ovog čovjeka kako kaže: 'Ma, pa, samo si se motao iza prvih crta'... To je najveća moguća uvreda". Rekla je da Keir Starmer "mora stati u obranu vlastitih oružanih snaga i mora apsolutno opovrgnuti ono što je Donald Trump rekao".

Snažno su reagirali i drugi veterani. Bivši komandos Al Carns, koji je pet puta služio u Afganistanu, izjavio je da su Trumpove riječi "smiješne", ističući da su se "mnogi hrabri i časni vojnici iz mnogih zemalja borili na frontu i daleko izvan njega". Slično je poručio i Ben McBean, bivši kraljevski marinac koji je izgubio dva uda: "Ako netko govori istinu, ne smeta vam, ali kada je to potpuna glupost, to vas vrijeđa. Bio sam na prvoj crti bojišnice svaki dan dok sam bio tamo". Roditelji poginulih vojnika također su ogorčeni. Robert Dicketts, čiji je sin Oliver poginuo u Afganistanu 2006., rekao je: "Kakva prokleta drskost!" i dodao da Trumpu "znatno nedostaje znanja o povijesti". Britanski ministar obrane John Healey podsjetio je da je NATO-ov Članak 5 aktiviran samo jednom, nakon napada 11. rujna, te da je Ujedinjeno Kraljevstvo odgovorilo na američki poziv. "Više od 450 britanskih vojnika izgubilo je živote u Afganistanu", rekao je, naglasivši da ih treba pamtiti kao "heroje koji su dali svoje živote služeći našoj naciji".

Oštre reakcije stigle su i iz političkog spektra. Zastupnica Emily Thornberry izjavila je da su Trumpovi komentari "uvreda za obitelji poginulih" i poručila: "Kako se usuđuje reći da nismo bili na prvoj crti". Vođa Liberalnih demokrata Ed Davey podsjetio je da je Trump "pet puta izbjegavao vojnu službu", dok je Josh Babarinde poručio: "Svatko tko ismijava, omalovažava ili umanjuje žrtve britanskih trupa nije prijatelj naše nacije". Čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch ocijenila je Trumpove izjave "potpunom besmislicom" koja može oslabiti NATO, dok je bivši veleposlanik u Afganistanu Sir Nicholas Kay rekao da je američki predsjednik "u krivu" i da "očito ne cijeni NATO na način na koji bi trebao". Ujedinjeno Kraljevstvo pretrpjelo je drugi najveći broj vojnih žrtava u ratu u Afganistanu, odmah nakon SAD-a, što Trumpove izjave čini još osjetljivijima i, za mnoge, neprihvatljivima.