VIDEO Tajanstvena trokutasta letjelica snimljena iznad Area 51: 'Ovdje imamo nešto zanimljivo'

Tajanstvena trokutasta letjelica viđena je kako leti nebom iznad tajne vojne baze nazvane Područje 51 (Area 51) u južnoj Nevadi. Snimatelj Anders Otteson, poznat po dokumentiranju događanja oko vojne baze, bio je u pustinji kada je oko 3 sata ujutro 14. siječnja snimio čudan, neidentificirani leteći objekt, a sve je i objavio na svojem YouTube kanalu Uncanny Expeditions. Letjelica, za koju se vjeruje da je neidentificirani zračni fenomen (UAP), imala je oblik "jednakostraničnog trokuta", što je znatno drugačije od bombardera B-2 Spirit kojeg je Otteson snimio ranije te noći. Iako B-2 ima sličan profil V-krila, Otteson je rekao da se čini da misteriozna letjelica ima ravniji stražnji rub, nema vidljivih krila i nazubljeni stražnji dio. Ipak, Otteson je napomenuo da s obzirom na nisku rezoluciju, ne bi isključio ni mogućnost da se radi o B-2 ili nekom drugom vojnom zrakoplovu, piše NY Post. "Gledamo li tajni probni let ili običan trenažni izlet?" upitao je istraživač. "Svakako mislim da ovdje imamo nešto zanimljivo".

Foto: Wikimedia Commons

Otteson je rekao da letjelica odgovara obliku i tragu leta viđenom na fotografijama iz 2014. koje prikazuju ono što se činilo kao "još nepriznati trokutasti leteći objekt" iznad Wichite u Kansasu i Amarilla u Teksasu. Čini se da dvije fotografije prikazuju slične neidentificirane letjelice trokutastog oblika, drugačije od bilo kojeg poznatog zrakoplova ili drona Zračnih snaga. Dodao je da ga je viđenje podsjetilo i na novija izvješća o sličnim letjelicama u obliku trokuta uočenim iznad udaljenih pustinjskih regija južne Kalifornije. Dana 15. siječnja, Otteson je komunicirao s istraživačem NLO-a Joergom Arnuom, koji je podijelio snimku za koju se tvrdi da je snimila neobične kodne riječi na temu grickalica preko nešifriranih radio kanala Područja 51 tijekom leta bombardera B-2 nekoliko sati prije viđenja trokutaste letjelice. Čulo se kako piloti izgovaraju fraze poput "profil Michelob", "Imperial s češnjakom", "grickalica s perecima" i "hidrat iz hladnjaka".

Arnu je rekao da je brbljanje bilo "drugačije od svega" što je prije čuo nakon desetljeća praćenja radio valova. Otteson je, međutim, upozorio da bi kodne riječi mogle biti rutinski vojni žargon koji piloti koriste u komunikaciji putem radio kanala. Ipak, YouTuber vjeruje da se u zračnom prostoru oko Područja 51 događa "nešto zanimljivo". Prema Nacionalnom centru za prijavu NLO-a, Nevada je 2025. godine zabilježila više od 40 viđenja trokutastih neidentificiranih zračnih fenomena. Područje 51 desetljećima je ostalo tajno, sve dok vlada nije formalno priznala njegovo postojanje 2013. godine, a s godinama je postalo i glavno središte viđanja NLO-a. U travnju je trokutasti toranj u zračnoj bazi potaknuo teorije zavjere koje su sugerirale da bi mogao biti povezan s izvanzemaljskom tehnologijom. Ostaje nejasno što je točno ta građevina, unatoč tome što je opisana kao visoka između 45 i 59 metara.