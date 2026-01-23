Gledajte '240 sekundi' 24sata: Milanović i Plenković i 'Odbor za mir', studiji bez studenata...

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
PRESTIŽNA NAGRADA
FOTO Cijela dvorana plakala zbog obitelji Kostelić, Ivica podijelio emotivne trenutke: 'I bogataši, i starlete, i voditeljica su nas grlili'
23
Uspjeh Dr. Brune Sanader Vukadinović
VIDEO Kći Ive Sanadera direktorica je psihijatrijske poliklinike u Londonu, sad je gostovala na Sky Newsu
GODIŠNJICA SMRTI
'Život roditelja platila sam seksom': Nevjerojatan život Žuži Jelinek koja je odrasla u siromaštvu, a postala je ikona
