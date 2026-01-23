Naši Portali
CEREMONIJALNO OSNIVANJE ODBORA ZA MIR

Trump je lansirao vlastitu Ligu naroda, želi postati predsjednik svijeta

Autor
Denis Romac
23.01.2026.
u 18:26

Trump je na svečanoj ceremoniji u Davosu svoj odbor neskromno nazvao "jednim od najvažnijih tijela ikad stvorenih", najavljujući suradnju s UN-om, iako novoosnovani odbor nema jasan međunarodni mandat

Prije samo nekoliko mjeseci, tijekom sastanka s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Ovalnom uredu, američki predsjednik Donald Trump proglasio se "predsjednikom Europe". Tvrdio je da ga europski čelnici tako nazivaju, što je nazvao velikom čašću i znakom velikog poštovanja prema SAD-u, iako su u Bruxellesu takve tvrdnje uglavnom demantirali i ismijali. A sada se pokazalo da Trump želi biti i predsjednik cijelog svijeta, s obzirom na to da Trumpova megalomanija nema granica.

Na temeljima Trumpovog Odbora za mir u Gazi, koji prema mirovnom sporazumu za Gazu treba nadgledati primirje i obnovu razrušenog palestinskog teritorija nakon brutalne izraelske invazije, izrastao je novoosnovani Trumpov Odbor za mir, koji bi trebao imati široke ovlasti u posredovanju pri okončanju i drugih sukoba diljem svijeta. Odboru predsjedava sam Trump, koji uopće ne skriva da je riječ o mehanizmu koji može zamijeniti Ujedinjene narode, ključnu međunarodnu organizaciju prema kojoj je izrazito kritičan i skeptičan, smatrajući UN neučinkovitom organizacijom koja radi protiv interesa Sjedinjenih Država. Upravo zbog toga je Trump lansirao vlastiti UN, ili bolje rečeno vlastitu Ligu naroda, pokušavajući tako zamijeniti i posve obesmisliti UN. Kao predsjedavajući, Trump ima pravo samostalno određivati dnevni red i sazivati sastanke po svojoj volji, a može i jednostrano donositi rezolucije. Odredio je i tarifu za stalno članstvo od čak milijardu dolara, a zasad nije jasno je li tko od pozvanih pristao platiti taj iznos. Nije jasno ni u čijoj će blagajni završavati taj novac.

Donald Trump Davos odbor za mir

