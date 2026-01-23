Građani EU gube povjerenje u institucije, najviše vjeruju policiji

Ekonomska i geopolitička neizvjesnost koja traje i sa sobom nosi rast troškova života, krizu stanovanja... negativno se odražava, osobito na živote građana srednje dobi, sa srednjim i niskim prihodima u EU, te na (ne)povjerenje u institucije. Pada povjerenje građana EU u institucije, s iznimkama skandinavskih zemalja, pada i optimizam u pogledu budućnosti. Više od polovine stanovništva EU ima nisku ili nikakvu ušteđevinu. Najveće razine ekonomskog pritiska, koji se mjeri udjelom onih kojima je teško sastaviti kraj s krajem u kućanstvima, prijavili su stanovnici Unije u dobi od 50 do 64 godine, i to njih 40%, te u dobi od 35 do 49 godina (37%). Od svih institucija građani najviše vjeruju policiji. Pokazuje to studija Eurofounda "Život i rad u EU u 2025". U Njemačkoj, koja je još jaka ekonomska i socijalna država s velikim udjelom imigranata, povjerenje u mirovinski sustav je samo 4,1 na skali do 10, tek malo veće od Hrvata (3,7)!