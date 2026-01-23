Naši Portali
STUDIJA EUROFOUNDA

Građani EU gube povjerenje u institucije, najviše vjeruju policiji

Dijana Jurasić
23.01.2026.
16:54

Optimizam u pogledu budućnosti opao je u svim dobnim skupinama i nije se oporavio od pada 2022. odnosno od ruske agresije na Ukrajinu

Ekonomska i geopolitička neizvjesnost koja traje i sa sobom nosi rast troškova života, krizu stanovanja... negativno se odražava, osobito na živote građana srednje dobi, sa srednjim i niskim prihodima u EU, te na (ne)povjerenje u institucije. Pada povjerenje građana EU u institucije, s iznimkama skandinavskih zemalja, pada i optimizam u pogledu budućnosti. Više od polovine stanovništva EU ima nisku ili nikakvu ušteđevinu. Najveće razine ekonomskog pritiska, koji se mjeri udjelom onih kojima je teško sastaviti kraj s krajem u kućanstvima, prijavili su stanovnici Unije u dobi od 50 do 64 godine, i to njih 40%, te u dobi od 35 do 49 godina (37%). Od svih institucija građani najviše vjeruju policiji. Pokazuje to studija Eurofounda "Život i rad u EU u 2025". U Njemačkoj, koja je još jaka ekonomska i socijalna država s velikim udjelom imigranata, povjerenje u mirovinski sustav je samo 4,1 na skali do 10, tek malo veće od Hrvata (3,7)!

policija institucije EU građani zadovoljstvo eurofound

EJ
ejStef
17:36 23.01.2026.

Zeleni nameti, ideologija i loše gospodarske politike ubile su industriju u EU, samim time i prihode građana, uz to se događa odmicanje od znanosti, valjanje po cesti vrijedi više od rada, birokracija je postala viša kasta spram običnih građana. Kako se ne bi izgubilo povjerenje u državne institucije i EU? Politike naočigled ne vode u dobrom smjeru, a ne odustaje se niti milimetra od ideologije, znači da nešto opasno ne štima... Kako sada stvari stoje, EU ide u neki neokomunizam ili će se raspasti. Vjerojatno je kasno za neke normalne politike vođene zdravim razumom naročito u gospodarstvu...

