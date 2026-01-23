Orbán se teško nosi s Trianonskom traumom: Zašto je to za mnoge tabu tema?

Oštra reakcija mađarskog premijera Viktora Orbána na oštar govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nije iznenađenje. Kao ni izjava Zelenskog u Davosu da "svaki Viktor koji živi od europskog novca, a pokušava prodati europske interese, zaslužuje šamar". Poznato je da njih dvojica, blago rečeno, ne gaje simpatije jedan prema drugome. Orbán je tako Zelenskom odmah uzvratio da je prešao granicu i da je i njega i mađarsku vladu "stavio na nišan" s obzirom na to da se približavaju izbori u Mađarskoj.



Neviđena strka