Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
VIŠE NE IZNENAĐUJE

Orbán se teško nosi s Trianonskom traumom: Zašto je to za mnoge tabu tema?

Autor
Ivica Beti
23.01.2026.
u 19:25

Mađarski premijer ne skriva da ne gaji simpatije prema Ukrajini, a posebno ne prema predsjedniku Volodimiru Zelenskom

Oštra reakcija mađarskog premijera Viktora Orbána na oštar govor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nije iznenađenje. Kao ni izjava Zelenskog u Davosu da "svaki Viktor koji živi od europskog novca, a pokušava prodati europske interese, zaslužuje šamar". Poznato je da njih dvojica, blago rečeno, ne gaje simpatije jedan prema drugome. Orbán je tako Zelenskom odmah uzvratio da je prešao granicu i da je i njega i mađarsku vladu "stavio na nišan" s obzirom na to da se približavaju izbori u Mađarskoj.

Neviđena strka

