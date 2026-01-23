Ustavni sud BiH naložio istragu za zločin JNA u Ljubuškom

Ovaj slučaj ubojstva dvoje djece u obitelji Kraljević samo je vrh ledenoga brijega brojnih neriješenih slučajeva ratnih zločina u Bosni i Hecegovini za koje je sve manje nade da će počinitelji, ali i nalogodavci biti procesuirani. Istraga u tome predmetu još uvijek nije okončana pa je Ustavni sud naložio Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine da hitno poduzme sve potrebne mjere kako bi se istraga završila, čime bi se osigurala zaštita prava na život prema Ustavu BiH i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, navedeno je u odluci.

Pripadnici JNA i srpskih snaga raketirali su središte Ljubuškog 3. svibnja 1992. godine pri čemu su ubijeni desetogodišnja Ivana Kraljević i njezin devetomjesečni brat Filip. Odluka Ustavnoga suda BiH djelomično daje nadu da će se rasvijetliti brojni slučajevi ratnih zločina koji još uvijek čekaju na pravdu.

Jedan od tih, koji pokazuje sav besmisao rata, događaj je prije 33 godine kada je na današnji dan u središtu Mostara poginulo četvero bošnjačke djece koju je u većinski hrvatskome dijelu grada usmrtio minobacački projektil ispaljen s područja pod nadzorom Armije BiH.