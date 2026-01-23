Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IVANA I FILIP KRALJEVIĆ

Ustavni sud BiH naložio istragu za zločin JNA u Ljubuškom

pixabay
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
23.01.2026.
u 17:29

Pripadnici JNA i srpskih snaga raketirali su središte Ljubuškog 3. svibnja 1992. godine pri čemu su ubijeni desetogodišnja Ivana Kraljević i njezin devetomjesečni brat Filip

Ovaj slučaj ubojstva dvoje djece u obitelji Kraljević samo je vrh ledenoga brijega brojnih neriješenih slučajeva ratnih zločina u Bosni i Hecegovini za koje je sve manje nade da će počinitelji, ali i nalogodavci biti procesuirani. Istraga u tome predmetu još uvijek nije okončana pa je Ustavni sud naložio Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine da hitno poduzme sve potrebne mjere kako bi se istraga završila, čime bi se osigurala zaštita prava na život prema Ustavu BiH i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, navedeno je u odluci.

Pripadnici JNA i srpskih snaga raketirali su središte Ljubuškog 3. svibnja 1992. godine pri čemu su ubijeni desetogodišnja Ivana Kraljević i njezin devetomjesečni brat Filip.  Odluka Ustavnoga suda BiH djelomično daje nadu da će se rasvijetliti brojni slučajevi ratnih zločina koji još uvijek čekaju na pravdu.

Jedan od tih, koji pokazuje sav besmisao rata, događaj je prije 33 godine kada je na današnji dan u središtu Mostara poginulo četvero bošnjačke djece koju je u većinski hrvatskome dijelu grada usmrtio minobacački projektil ispaljen s područja pod nadzorom Armije BiH.
Ključne riječi
zločin JNA Ljubuški

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!