HRVATSKA NA GLOBALNOJ POZORNICI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na jubilarnom 100. Zelenom tjednu u Berlinu

VL
23.01.2026.
u 20:45

Sudjelovanjem na konferenciji GFFA 2026. i sajmu Zeleni tjedan, Hrvatska potvrđuje svoju predanost jačanju međunarodne suradnje, promociji kvalitete domaćih proizvoda te stvaranju novih prilika za hrvatske proizvođače i izvoznike.

Berlin je svakoga siječnja domaćin jednom od najznačajnijih svjetskih sajmova – Međunarodnome zelenom tjednu. Ove godine obilježava se sto godina od prvog sajma. Glavni grad Njemačke središte je globalnih rasprava i poslovnih prilika u proizvodnom lancu i na 18. globalnom forumu za hranu i poljoprivredu – GFFA 2026.

Zeleni tjedan posjetila je i delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predvođena potpredsjednikom Vlade i ministrom Davidom Vlajčićem. Ministar Vlajčić susreo se s irskim ministrom poljoprivrede, hrane i pomorstva Martinom Heydonom te generalnim direktorom Sajma Larsom Jaegerom na otvorenju hrvatskoga izložbenog prostora.

Ovom prilikom hrvatski se ministar susreo i s brojnim resornim ministrima iz cijele Europe, čime je potvrđen status hrvatske poljoprivrede i prehrambene industrije u Europskoj uniji te partnerstvo sa zemljama članicama. Na Zelenom tjednu susreo se s generalnim direktorom Stalne radne skupine za regionalni ruralni razvoj (SWG) Bobanom Ilićem te s predstavnicima Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO). Kratko se sastao i s bavarskom ministricom prehrane, poljoprivrede i šumarstva Michaelom Kaniber. Partnerstvo Republike Hrvatske na međunarodnoj razini potvrđuje se i sastancima s crnogorskim i sjevernomakedonskim ministrima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimirom Jokovićem i Cvetanom Tripunovskim, te s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Republike Kosovo, Imrijem Demelezijem.

Uz snažan gospodarski značaj, Zeleni tjedan, dakle, ima i važnu političku dimenziju. U sklopu sajma održava se Ministarski samit u organizaciji njemačkog Ministarstva poljoprivrede, koji okuplja ministre, visoke državne dužnosnike, predstavnike Europske unije i međunarodnih organizacija, čime Berlin tih dana postaje ključno mjesto za oblikovanje budućih poljoprivrednih politika.

Na ovome prestižnom događanju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, s partnerima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, nastupa snažno i organizirano, potvrđujući važnost i kvalitetu Republike Hrvatske na međunarodnoj poljoprivredno-prehrambenoj sceni. Organiziraju zajednički nastup hrvatskih tvrtki na Zelenom tjednu – na nacionalnom štandu impozantne površine od 200 četvornih metara, smještenom u hali 18, štandu broj 112, gdje posjetitelji imaju priliku upoznati sve bogatstvo i raznolikost domaće hrane i poljoprivrede.

Međunarodni zeleni tjedan, koji ove godine slavi 100. rođendan, jedinstvena je stručna i poslovna platforma cijeloga poljoprivredno-prehrambenog lanca. Na više od 125 000 kvadratnih metara izlagačkog prostora svake se godine predstavlja više od 1 500 izlagača iz oko 60 zemalja, a sajam tijekom tjedan dana posjeti više od milijun posjetitelja. Osim što se predstavlja više od 100 000 proizvoda, sajam je iznimno važan za uspostavljanje i širenje poslovnih kontakata te otvaranje novih izvoznih prilika na globalnoj razini.

Republika Hrvatska tradicionalno sudjeluje na ovom sajmu, a posebno se pamti 2020. godina, kad je tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU bila zemlja partner sajma. Tadašnji nastup s 39 izlagača na više od 1 000 kvadratnih metara rezultirao je brojnim poslovnim i izvoznim prilikama za hrvatske proizvođače. Povratak s nacionalnim štandom 2026. godine signal je kontinuiteta, ambicije i otvorenosti hrvatskoga poljoprivredno-prehrambenog sektora prema međunarodnom tržištu.

U okviru službenog programa održat će se i zajednička večera hrvatskih izlagača s delegacijom Ministarstva i Veleposlanstva RH u Berlinu, na kojoj sudjeluju predstavnici brojnih renomiranih tvrtki i OPG-ova iz cijele Hrvatske – od prehrambene industrije i pekarstva, preko vina, meda i pršuta, do tartufa i drugih autohtonih proizvoda.

Ključne riječi
poljoprivreda GFFA 2026 Hrvatska Zeleni tjedan

