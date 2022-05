Amerikanac ubijao članove obitelji kako bi naslijedio milijune: Čak je potopio brod sa svojom majkom

Novac je snažan motiv za brojne zločine, međutim ubijati jednog člana obitelji za drugim kako bi se naslijedilo bogatstvo pokazuje zastrašujuću proračunatost. Upravo o tome je riječ u slučaju koji je zaprepastio američku javnost.

Federalni tužitelji su podignuli optužnicu protiv 28-godišnjeg Nathana Carmana u kojem ga terete da je ubio svoju majku Lindu Carman u rujnu 2016. godine na brodu i lagao vlastima o tome što se dogodilo taj dan. Tužitelji tvrde kako je Carman namjerno potopio svoj brod 'Chicken Pox' (Vodene kozice), a on je potom proveo osam dana izgubljen na moru na splavi za spašavanje prije nego što ga je našla i spasila posada trgovačkog broda 'The Orient Lucky'.

Međutim, njegova majka nije jedina njegova žrtva, navodi New York Times. Vjeruje se da je Nathan Carman 2013. godine zgrabio svoju Sig Sauger pušku, upucao i ubio svojeg djeda Johna Chakalosa, koji se obogatio izgradnjom i iznajmljivanjem domova za stare. Međutim, kako se navodi u optužnici, N. Carman za taj zločin nije optužen.

"Glavni dio njegovog plana bilo je ubojstvo Johna Chakalosa i Linde Carman", navodi se u optužnici. “Izmišljao je priče kako bi prikrio svoju umiješanost u ta ubojstva". Iako se ne navodi koliko bi mogao naslijediti, mediji navode da bi kao jedini nasljednik svoje majke mogao očekivati 7 milijuna dolara. Preostala kaznena djela za koja je optužen uključuju njegove pokušaje da dobije svoj dio nasljedstva svojeg djeda, vrijednog desetak milijuna dolara, ili pak novac od osiguravajućih kompanija.

Sestre Linde Carman tužile su svojeg nećaka 2018. godine kako bi blokirale njegove pokušaje da dođe do novca i optužile ga da je ubio njihovog oca i sestru. Sumnje o tome da je ubio svoju majku počele su u rujnu 2016. godine kada je Obalna straža našla Carmana na splavi za spašavanje bez njegove majke, a njezino tijelo nikada nije pronađeno.

Oni su se uputili u ribolov 17. rujna, a to je bio "glavni način na koji je Linda Carman provodila vrijeme sa svojim sinom", stoji u optužnici. Njegov djed je tada bio mrtav već tri godine, a on je dobio 550 000 dolara kao njegov dio nasljedstva što je većim dijelom potrošio.

Vlasti tvrde da je on isplanirao ubojstvo svoje majke i to tako što je uklonio metalne pločice s broda koje pomažu ga stabilizirati, te je maknuo svoje računalo od doma kako bi spriječio dužnosnike da ga pregledaju dok on nije tamo. Planirao je prijaviti potonuće svojeg broda i smrt svoje majke kao nesreću, te je na taj način prevario osiguravajuću kompaniju, navodi optužnica, prenosi New York Times.

Sud na Rhode Islandu je 2019. godine donio odluku prema kojoj je upravo Carman odgovoran za potonuće broda, te mu se zbog toga ne treba isplatiti novac za potonuće broda i smrt majke. Nije poznato zašto je ovoliko dugo trajala istraga.

