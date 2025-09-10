Naši Portali
Američki zastupnici ostali zabrinuti nakon prikazane snimke NLO-a: 'Sami ćete vidjeti što se događa'

Screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
10.09.2025.
u 11:30

Burlison nije pružio pojedinosti o tome kako je došao do videa. U vrijeme kada je video navodno snimljen, vode uz obalu Jemena bile su aktivna borbena zona jer su američki mornarički brodovi i zrakoplovi štitili komercijalne pomorske putove od raketa i dronova koje su na trgovačke brodove ispaljivali Huti u Jemenu.

Američki kongresnik Eric Burlison pustio je u Zastupničkom domu Sjedinjenih Država dosad neviđenu snimku koja navodno prikazuje američku vojnu raketu Hellfire kako se odbija od svijetlog, sjajnog objekta koji je praćen uz obalu Jemena 30. listopada prošle godine. Video je objavljen tijekom saslušanja pododbora za vladin nadzor u Predstavničkom domu gdje se raspravljalo o neidentificiranim anomalnim fenomenima (UAP), što je vojni izraz za NLO-e.

Burlison je tijekom saslušanja pustio video za koji je rekao da mu je "poslan" i tvrdio da ga je snimio dron MQ-9 Reaper. Video iz zraka pokazao je objekt koji se brzo kreće iznad valova u vodama uz obalu Jemena i zabilježio je, prema Burlisonu, raketu Hellfire ispaljenu iz drugog drona Reaper koja je, čini se, pogodila objekt. - Neću vam to objašnjavati, sami ćete vidjeti što se događa - rekao je Burlison. Video je pokazao nešto što je izgledalo kao udar, ali objekt je nastavio kretati se istom putanjom. Burlison nije pružio pojedinosti o tome kako je došao do videa. U vrijeme kada je video navodno snimljen, vode uz obalu Jemena bile su aktivna borbena zona jer su američki mornarički brodovi i zrakoplovi štitili komercijalne pomorske putove od raketa i dronova koje su na trgovačke brodove ispaljivali Huti u Jemenu. 

Američki mornarički brodovi redovito su obarali njihove rakete i dronove koji su predstavljali prijetnju njima ili komercijalnim plovilima. - To je raketa Hellfire koja udara u taj NLO i jednostavno odskače rekao je komentirajući video i dodao: 'I nastavio je (letjeti) dalje." Burlison je rekao da neće nagađati kakav je to objekt na videu, ali je upitao: 'Zašto nam se dosljedno uskraćuju ove informacije?'. 

Američki obrambeni dužnosnik rekao je za ABC News "nemamo ništa za reći o ovom pitanju" kada su ga zamolili da potvrdi autentičnost videa i vrijeme i mjesto gdje je navodno snimljen. Upitan za komentar na video, glasnogovornik Ministarstva obrane (DOD) rekao je: "Nemam ništa za vas". Ured za rješavanje anomalija svih domena (AARO) Pentagona nastavlja istraživati izvješća o UAP-ima koje su podnijeli vojni djelatnici, neka od njih su stara desetljećima. Iako je uspio objasniti neke poznate slučajeve, još uvijek postoji mnogo neobjašnjenih slučajeva i nije utvrđeno da je ijedan od incidenata izvanzemaljskog porijekla

Novi video sličan je videu iz 2015. poznatom kao "Go Fast" video koji je prikazao brzo pokretni objekt koji je izgledao kao da leti velikom brzinom iznad valova u vodama uz obalu Kalifornije. Analitičari AARO-a kasnije su utvrdili da je video zabilježio optičku iluziju koja uključuje meteorološki balon i da je velika brzina zabilježena senzorima na lovcu F/A-18 mornarice bila posljedica paralakse i kuta pod kojim je kamera promatrala objekt. Dužnosnici AARO-a ranije su rekli da neki stariji incidenti ostaju neobjašnjeni jer u to vrijeme nije prikupljeno dovoljno podataka visokotehnološkim vojnim senzorima. Noviji incidenti pružaju više podataka, zahvaljujući povećanoj sofisticiranosti senzora, koje analitičari mogu koristiti za njihovu analizu. Na kraju saslušanja, zastupnica Anna Paulina Luna ponovno je reproducirala video i upitala članove panela jesu li uplašeni onim što su vidjeli na videu. Svi su rekli da jesu, osim Knappa, koji je odgovorio da je sretan što je video objavljen.

Ključne riječi
SAD NLO

Komentara 1

Pogledaj Sve
GN
gnoj
12:29 10.09.2025.

2015 ??

