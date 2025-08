Znanstvenici uočili neobičan svemirski objekt na putu prema Zemlji: Stižu li nam 'mali zeleni'?

Zemlja se već sada suočava s brojnim izazovima, a invazija izvanzemaljaca vjerojatno je zadnje što nam u ovom trenutku treba. Ipak, neki znanstvenici tvrde da bi potencijalno neprijateljska prijetnja iz svemira mogla biti na putu prema našem planetu, i to nakon što je nedavno otkriven tajanstveni objekt koji se približava Sunčevom sustavu, piše LAD Bible.

Godina 2025. već je u brojnim teorijama proglašena godinom kada će čovječanstvo napokon vidjeti dokaze o postojanju izvanzemaljskog života – iako mnogi vjeruju da su ti dokazi već desetljećima skriveni u čuvenom "Području 51" u američkoj saveznoj državi Nevadi. Tajanstveni svemirski objekt koji pak ovih dana zaokuplja javnost, nazvan 3I/ATLAS, uočili su istraživači Avi Loeb, Adam Hibberd i Adam Crowl. Riječ je o međuzvjezdanom tijelu koje se kreće retrogradno u odnosu na većinu tijela u Sunčevom sustavu, a kako znanstvenici navode, moglo bi biti čak i oblik svemirskog špijunskog alata. 'Orbitalna ravnina 3I/ATLAS-a oko Sunca nalazi se unutar 5 stupnjeva u odnosu na Zemljinu... Vjerojatnost da se to dogodi nasumično iznosi samo 0,2 posto', rekao je Loeb i dodao: 'Možda je ciljano usmjeren prema unutarnjem Sunčevom sustavu, što bi se očekivalo od izvanzemaljske tehnologije.'

Prema predviđanjima, 3I/ATLAS će tijekom 2025. proći kraj Jupitera, Venere i Marsa, a zatim nestati iza Sunca negdje oko listopada. Iako se to može činiti kao dobar znak, znanstvenici upozoravaju da je moguće kako će objekt tada samo 'prenositi izvještaj' o onome što je već otkrio o ljudskoj civilizaciji. U znanstvenom radu istraživači ga opisuju kao 'potencijalno neprijateljski' entitet te navode kako bi uskoro mogli biti potrebni i 'obrambeni potezi', ako se pokaže da ima zle namjere. No NASA ipak umiruje javnost. 'Komet 3I/ATLAS ne predstavlja nikakvu prijetnju Zemlji i ostat će na sigurnoj udaljenosti', objavili su. Najbliže što će nam se približiti je oko 1,8 astronomskih jedinica (oko 270 milijuna kilometara), a najbližu točku Suncu dosegnut će 30. listopada 2025., i to unutar Marsove orbite.

Znanstvenici naglašavaju da je ipak najvjerojatnije riječ o prirodnom svemirskom objektu. 'Najvjerojatniji scenarij je da je 3I/ATLAS potpuno prirodni međuzvjezdani objekt, vjerojatno komet', kaže Loeb. I dok hipoteza o izvanzemaljskom podrijetlu ostaje zanimljiva spekulacija, on priznaje da se ponajprije radi o 'zabavnoj, ali testabilnoj znanstvenoj vježbi'.

Astronomkinja Samantha Lawler sa Sveučilišta u Regini slaže se s tim. 'Svi dokazi ukazuju na to da je ovo običan komet izbačen iz nekog drugog planetarnog sustava, baš kao što su milijarde kometa izbačene iz našeg', izjavila je. Drugim riječima, zasad možemo ostaviti izvanzemaljce po strani i nastaviti brinuti o puno prizemnijim problemima, poput prijetnje trećeg svjetskog rata, kolapsa društva i dolaska umjetne inteligencije koja možda već piše vlastite planove za osvajanje planeta.