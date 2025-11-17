Glen Howard, iskusni strateg za Rusiju i voditelj uglednog američkog think tanka, iznio je dramatičnu analizu koja preoblikuje dosadašnje shvaćanje rata u Ukrajini. Prema njegovim riječima, nedavni udar koji je izvela ukrajinska obavještajna mreža na Transsibirsku željeznicu, na nevjerojatnoj udaljenosti od 6.000 kilometara od prve crte bojišnice u Donbasu, predstavlja prekretnicu s dalekosežnim posljedicama. Howard tvrdi da ovaj napad nije izolirani incident, već ključni trenutak koji dokazuje da je rat ušao u novu, opasniju fazu. Više se ne radi o sukobu ograničenom na istočnu Europu; njegove bojišnice sada se protežu preko cijelog azijskog kontinenta, spajajući europsko i indopacifičko strateško područje na način koji se do sada smatrao nezamislivim, piše Kyiv post.

Ovaj smioni napad na vitalnu logističku arteriju Rusije samo je vrhunac šire i sustavne kampanje sabotaže koju Ukrajina provodi duboko unutar ruskog teritorija, s posebnim naglaskom na Daleki istok. Prethodni udari, koji su bili usmjereni na strateški važne ciljeve poput rafinerija nafte i tvornica streljiva, već su signalizirali promjenu ukrajinske taktike. Međutim, napad na Transsibirsku željeznicu podiže tu strategiju na potpuno novu razinu. Uspješno izvođenje operacije na tako velikoj udaljenosti demonstrira iznimnu sposobnost ukrajinskih službi da djeluju u srcu neprijateljskog teritorija, ali i naglašava ranjivost ruske goleme logističke infrastrukture koja je ključna ne samo za rat u Ukrajini, već i za projekciju moći prema Aziji.

Središnja teza Howardove analize jest da je rat u Ukrajini definitivno prerastao svoje regionalne okvire i postao istinski euroazijski rat. Njegove bojišnice više nisu samo blatni rovovi od Avdiivke do Bahmuta, već se protežu sve do Vladivostoka na obali Tihog oceana. Ova nova strateška paradigma znači da se sigurnosne prijetnje u Europi i napetosti u indopacifičkoj regiji više ne mogu promatrati kao odvojeni problemi. Udar na Transsibirsku željeznicu, ključnu vezu između europskog dijela Rusije i njezinih pacifičkih luka, fizički je povezao ta dva geopolitička kazališta. Ruska sposobnost da vodi rat u Europi izravno ovisi o stabilnosti i sigurnosti njezine pozadine na Dalekom istoku, a Ukrajina je sada dokazala da tu stabilnost može ozbiljno narušiti.

Posljedice ovakvog razvoja događaja su ogromne i prisiljavaju na hitno preispitivanje strategija u glavnim svjetskim središtima moći. Kako ističe Howard, "transsibirski udar" tjera Washington, Bruxelles i ključne azijske prijestolnice, poput Tokija i Seula, da se suoče s novom i neugodnom strateškom stvarnošću. Politički i vojni planeri više ne mogu luksuzno razdvajati svoje resurse i pažnju između europskih i azijskih kriza. Povezanost je sada očita i neizbježna. Svaka eskalacija u Ukrajini može imati izravne posljedice na sigurnosnu situaciju u Aziji, i obrnuto. To zahtijeva koordiniraniji i integriraniji pristup saveznika s obje strane Euroazije kako bi se suprotstavili prijetnji koja je postala globalna.

Jedan od najintrigantnijih aspekata ove operacije, prema Howardovoj analizi, jest simbolička i praktična važnost područja poznatog kao "Zeleni klin". Riječ je o povijesnom nazivu za područje na ruskom Dalekom istoku, posebice oko rijeke Amur i grada Vladivostoka, koje je krajem 19. i početkom 20. stoljeća masovno naseljavala ukrajinska dijaspora. Howard sugerira da Kijev nije slučajno uspio izvesti ovako složenu operaciju, već da je iskoristio povijesne veze i prisutnost ukrajinske zajednice za izgradnju sofisticirane mreže špijunaže i sabotaže. Ta mreža, koja je očito godinama djelovala ispod radara ruskih sigurnosnih službi, sada je aktivirana i predstavlja stratešku prednost za Ukrajinu, omogućujući joj da projicira moć tisućama kilometara od svojih granica i udara u samo srce ruske logistike.

Zaključno, udar na Transsibirsku željeznicu daleko je više od taktičke pobjede. On predstavlja snažnu stratešku poruku cijelom svijetu. Dokazuje da je Ukrajina sposobna voditi rat na više frontova, ne samo onom vojnom, već i obavještajnom i logističkom, te da Rusija, unatoč svojoj veličini, nije neranjiva. Ovaj događaj redefinira geografiju sukoba i tjera globalne sile da prilagode svoje strategije novoj realnosti u kojoj su Europa i Azija neraskidivo povezane jedinstvenim sigurnosnim izazovom. Rat u Ukrajini, kako tvrdi Glen Howard, postao je globalni problem čije se posljedice osjećaju od Atlantika do Pacifika, a svijet se tek počinje nositi s implikacijama te nove, proširene bojišnice.