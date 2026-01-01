Krv, ogrebotine i besane noći: Trump priznao da ima jednu čudnu naviku i otkrio detalje o svom zdravlju

Donald Trump, koji će na isteku svoga drugog mandata postati najstariji predsjednik u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, priznao je da se oglušuje na preporuke liječnika te da svjesno poduzima poteze kako bi ublažio nagađanja o svom zdravstvenom stanju. Predsjednik je u razgovoru za Wall Street Journal otvoreno kazao da uzima veće količine aspirina nego što mu liječnici savjetuju, jer je, kako je rekao, „pomalo praznovjeran“.

„Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce“, izjavio je Trump. „Želim da mi kroz srce teče lijepa, rijetka krv. Ima li to smisla?“ Riječ je o dnevnoj dozi od 325 miligrama aspirina, koju Trump, prema vlastitim riječima, uzima već 25 godina. Takva količina uzrokuje lakše nastajanje modrica, zbog čega su mu liječnici savjetovali smanjenje doze. Niska doza aspirina obično iznosi oko 81 miligram, navodi klinika Mayo.

Uzimanje viših doza može znatno povećati rizik od nuspojava, uključujući unutarnja krvarenja u želucu, crijevima i mozgu, osobito kod starijih pacijenata. S druge strane, glavna se korist ogleda u mogućem sprječavanju srčanog udara održavanjem stabilnog protoka krvi. Trumpove su ruke često na fotografijama prekrivene debelim slojem korektora, za koji glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrđuje da služi prikrivanju modrica. Kako tvrdi, one su posljedica predsjednikova čestog rukovanja s ljudima.

Pojedini suradnici tvrde da na sastancima moraju povisivati glas jer Trump sve slabije čuje, dok su se u više navrata pojavile fotografije na kojima se vidi kako se predsjednik tijekom događanja u Bijeloj kući bori ostati budan. Umjesto da posluša liječničke savjete, 79-godišnji Trump oslanja se, kako sam kaže, na svoje „dobre gene“. Trump je najstarija osoba koja je ikada stupila na dužnost predsjednika SAD-a. Rekord koji je postavio 2016. godine nadmašio je Joe Biden 2020., da bi Trump ponovno preuzeo vodstvo pobjedom na izborima 2024., u svom drugom, neuzastopnom mandatu.

Biden je imao 82 godine kada mu je predsjednički mandat završio u siječnju prošle godine, dok će Trump, ako ostane na dužnosti do siječnja 2029., imati 82 godine i sedam mjeseci. Biden je tijekom četiri godine mandata bio izložen lavini kritika zbog zdravstvenog stanja i navodnog pada mentalne oštrine. Mediji su opširno izvještavali o zabrinutosti, čak i unutar njegova tima, oko njegove sposobnosti da i dalje vodi državu.

Samo četiri mjeseca nakon odlaska s dužnosti, Biden je u svibnju 2025. objavio da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka prostate s metastazama na kostima. Pojedini medicinski stručnjaci izrazili su sumnju da je bolest otkrivena tek nakon njegova mandata, s obzirom na to da se zdravstveno stanje predsjednika pomno prati tijekom cijelog mandata te da je riječ o uznapredovalom, četvrtom stadiju bolesti.

Osim vidljivih modrica, Trump je, prema pisanju Wall Street Journala, kratko vrijeme nosio i kompresijske čarape zbog otečenih gležnjeva, no prestao ih je koristiti jer mu se nisu sviđale. Otkrio je i da žali što je tijekom pregleda u vojnoj bolnici Walter Reed pristao na napredne dijagnostičke snimke, jer je time, kako kaže, otvorio prostor dodatnim propitivanjima o svojoj dobi i zdravlju.

„Gledajući unatrag, šteta što sam to učinio jer im je dalo malo streljiva“, rekao je Trump osvrćući se na kardiovaskularni i abdominalni pregled iz listopada 2025. „Bilo bi mi mnogo bolje da to nisam učinio, jer sama činjenica da sam išao na pregled sugerira: ‘O, Bože, je li nešto u redu?’ A ništa nije u redu.“ Godinama, još od dijagnoze covida-19 tijekom prvog mandata i kolonoskopije, Trump nastoji prikriti ili umanjiti svaku zdravstvenu poteškoću koja bi mogla potaknuti nagađanja o njegovu stanju.

No krhkost njegove kože postala je toliko očita da je čak i državna odvjetnica Pam Bondi u srpnju 2024. godine, tijekom Republikanske nacionalne konvencije u Milwaukeeju, prilikom „high-fivea“ prstenom nehotice ozlijedila predsjednikovu ruku, koja je pritom prokrvarila. Trump, prema navodima, taj krvavi incident često spominje suradnicima u Bijeloj kući.

Osobe bliske predsjedniku rekli su Wall Street Journalu da Trump, i javno i privatno, pokazuje znakove starenja. Iako malo spava, održava iznimno gust raspored, no tvrdi da je oduvijek funkcionirao s minimalnom količinom sna. Demantirao je tvrdnje suradnika, donatora i prijatelja da ima problema sa sluhom te je ustvrdio da, unatoč fotografskim dokazima, ne zaspi na sjednicama kabineta ili događanjima u Ovalnom uredu.

Njegova jedina vidljiva tjelesna aktivnost jest redovito igranje golfa, dok je poznato da konzumira prehranu bogatu solju i mastima, ponajprije brzu hranu poput McDonald’sa i dijetne Coca-Cole. U Ovalnom je uredu zadržao i crveni gumb iz prvog mandata, kojim na zapovijed poziva pomoćnika da mu donese gazirano piće.