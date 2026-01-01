Budućnost već lomimo između začudnih divota 'Zvjezdanih staza' i užasa 'Mad Maxa'

Prije 30 godina u BBC-jevoj emisiji "Svijet sutrašnjice" pokušali su predvidjeti kako će svijet izgledati ove 2025. godine. U emisiji je sudjelovao je i fizičar Stephen Hawking, koji je poručio da se do 2025. mogu očekivati velike promjene. U emisiji su najavljivani masovni neredi nakon što financijska tržišta pogodi "virusni terorizam". Bila je to godina u kojoj je World Wide Web počeo ubrzano rasti, posebno nakon lansiranja Windowsa 95, broj web-stranica skočio je s tisuća na više od 100.000 do kraja godine, pokrenuti su Amazon i eBay, započela je dot-com era s tvrtkama koje su se usredotočile na brzi rast, pojavile su se tražilice kao što su Yahoo!, Altaviste i Lycosa, kreiran je JavaScript... Znanstvenici koje je okupio BBC prognozirali su da će "poslovni baruni" i banke preuzeti kontrolu nad internetom uspostavljajući "supermrežu" kojoj će ograničiti pristup, što će potaknuti hakerske napade, viruse i nerede. Najavili su vađenje ruda s asteroida koje će postati unosna industrija i pogibije astronauta zbog svemirskog otpada od kojeg će se štititi pjenastim gelom koji bi usporavao krhotine. Najboljim svjetskim kirurzima, najavljivali su te 1995., slat će se hologrami pacijenata koje će operirati koristeći "svemirske rukavice", a na drugoj lokaciji robot će oponašati pokrete kirurga na stvarnom pacijentu. Presuda – nisu to baš dobro shvatili, ali roboti pomažu u operacijama. Hologrami u bankama i mobitelima, automobili bez vozača, obnova britanskih šuma zahvaljujući genetskom inženjeringu i povratak životinja poput smeđeg medvjeda...