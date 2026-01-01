Ovu nevjerojatnu činjenicu o masturbaciji bi svaki muškarac trebao znati

Iako su mnogi čimbenici načina života i zdravstvena stanja povezani s povećanom vjerojatnošću erektilne disfunkcije, jedna se pogrešna teorija još uvijek pripisuje muškoj impotenciji. Nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije tijekom seksa, službeno poznata kao erektilna disfunkcija, pogađa oko milijune muškaraca diljem svijeta. Dok je dob često primarni čimbenik u razvoju stanja, mnogi će muškarci doživjeti određeni stupanj impotencije tijekom svog života, piše New York Post. I dok postoji mnogo rješenja – od prirodnih dodataka prehrani i farmaceutskih pripravaka do promjena načina života – mogućih uzroka erektilne disfunkcije ima u izobilju. No, jesu li učestalost i snaga masturbacije jedna od njih?

Kratak odgovor? Ne, erektilna disfunkcija nije uzrokovana previše (ili premalo) masturbacije. Ali, zašto toliko ljudi i dalje treba uvjeravati? 'Logika' iza te ideje je da pretjerano uživanje u masturbaciji može muškarca učiniti impotentnim. Na sličan način razmišljanja, široko se vjeruje da će gledanje prekomjerne količine pornografije također omesti erektilnu funkciju muškarca.

Nakon ejakulacije, postoji prirodno razdoblje otpora tijela, što otežava postizanje erekcije odmah nakon ejakulacije. Iako ne postoji univerzalni vremenski okvir, muškarcima može trebati od nekoliko minuta do cijelog dana prije nego ponovno dožive erekciju i seksualno uzbuđenje.

Zbog toga mnogi vjeruju da prevelika ejakulacija uslijed masturbacije može postupno povećati ovo stanje – tj. što je više samoinduciranih vrhunaca, to je više vremena provedeno u onome što je poznato kao refraktorno razdoblje, potencijalno utječući na sposobnost osobe za seksualnim nastupom.

Međutim, ni pretjerana masturbacija ni pornografija nisu znanstveno povezani s većom prevalencijom erektilne disfunkcije. Zapravo, jedno istraživanje sugerira da su muškarci iskusili duže otporno razdoblje nakon spolnog odnosa s partnericom nego nakon solo masturbacije.

Iako bi bilo jednostavno za impotenciju okriviti jednu problematičnu (i nadamo se izlječivu) stvar, većina slučajeva erektilne disfunkcije obično je uzrokovana kombinacijom čimbenika. Fizički i psihološki pokazatelji te pokazatelji životnog stila često utječu na seksualnu izvedbu, od propisanih lijekova i nezdrave prehrane do općeg mentalnog zdravlja osobe i tjeskobe vezane uz izvedbu.

Kako muškarci stare, postaju osjetljiviji na niz temeljnih zdravstvenih stanja, poput povišenog krvnog tlaka, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, poznatih katalizatora redovite impotencije. Osim toga, visok kolesterol, poremećaj štitnjače ili uzimanje određenih lijekova također mogu povećati vjerojatnost da će osoba doživjeti erektilnu disfunkciju.

Što se tiče načina života, nekoliko visokorizičnih oblika ponašanja povezano je s impotencijom, poput redovitog pušenja, pijenja i upotrebe nedopuštenih droga. Psihološka stanja kao što su depresija, anksioznost, psihoza i problemi sa samopouzdanjem također ometaju seksualnu funkciju.

Dok zdravstveni radnici tek trebaju otkriti jasnu vezu između impotencije i masturbacije, postoji mnogo poznatih dobrobiti povezanih s tim činom. Za početak, upuštanje u zdravu količinu masturbacije može destigmatizirati seksualni sram, pomažući ljudima da istraže svoju seksualnost i tijelo.

Za adolescente može podržati spolni razvoj i zrelost. Zauzvrat, povećano znanje i iskustvo mogu dovesti do boljeg samopoštovanja i pozitivnosti tijela. Studije su također pokazale da je masturbacija korisna u omogućavanju kvalitetnog sna, kao i sposobnosti osobe da brzo zaspi.