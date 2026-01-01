Trump ne može sakriti bijes zbog novog državljanstva Amal i Georgea Clooneya

Vijest da su George i Amal Clooney postali francuski državljani izazvala je oštru reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njihov sukob traje već godinama, a obitelj Clooney samo je jedna u nizu onih koje su odlučile potražiti alternativu životu u Americi pod Trumpovom administracijom.

Odluka slavnog holivudskog glumca Georgea Clooneya, njegove supruge Amal i njihove dvoje djece da krajem prosinca 2025. godine i službeno postanu francuski državljani pokrenula je lavinu reakcija s obje strane Atlantika. Obitelj, koja većinu vremena provodi na svom imanju u Francuskoj, odlučila se na ovaj korak kako bi djecu odgajala što dalje od holivudske kulture i stalne prisutnosti paparazza, no vijest je vrlo brzo postala prvorazredna politička tema, prvenstveno zbog reakcije američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je iskoristio priliku da se na Silvestrovo putem svoje društvene mreže Truth Social obruši ne samo na glumca, već i na Francusku kao državu.

Trump nije štedio riječi u svom napadu, opisavši vijest o državljanstvu kao "Dobre vijesti!". Georgea i Amal Clooney nazvao je "dvojicom najgorih političkih prognostičara svih vremena" te dodao kako su službeno postali državljani Francuske koja se, prema njegovim riječima, "nažalost nalazi usred velikog problema s kriminalom zbog apsolutno groznog upravljanja imigracijom". Stanje u Francuskoj odmah je usporedio sa situacijom u Sjedinjenim Državama pod vlašću njegova prethodnika, kojeg je nazvao "Pospani Joe Biden". Trumpov bijes proizlazi iz dugogodišnjeg animoziteta, budući da je Clooney gorljivi pristaša Demokratske stranke i jedan od najglasnijih kritičara bivšeg, a sada i sadašnjeg predsjednika.

Osim političkih optužbi, Trump je napao i Clooneyjevu glumačku karijeru. Ustvrdio je da je glumac "dobio više publiciteta zbog politike nego zbog svojih vrlo malobrojnih i potpuno osrednjih filmova". U svojoj objavi je dodao: "On uopće nije bio filmska zvijezda, bio je samo prosječan tip koji se neprestano žalio na zdrav razum u politici". Ovaj osobni napad predstavlja eskalaciju sukoba koji traje godinama, a u kojem je i Clooney znao oštro uzvratiti, jednom prilikom nazvavši Trumpa "lažnim filmskim glumcem" i poručivši mu kako ga njegove uvrede nimalo ne diraju.

Clooney je na najnoviji Trumpov ispad odgovorio kratko i ironično, pokazujući da ga napad nije izbacio iz takta. "U potpunosti se slažem s trenutnim predsjednikom. Moramo Ameriku ponovno učiniti velikom. Počet ćemo u studenom", poručio je Clooney u izjavi za medije, aludirajući na nadolazeće izbore. Glumac je ranije u intervjuima otkrio kako je Trumpa poznavao i prije njegova ulaska u politiku, opisujući ga kao "velikog šašavca" čije se ponašanje u potpunosti promijenilo. Ova najnovija razmjena uvreda samo je nastavak dugogodišnjeg javnog prepucavanja koje privlači veliku pažnju medija.

Zanimljivo je da odluka o dodjeli državljanstva obitelji Clooney nije prošla bez kritika ni u samoj Francuskoj. Pomoćnica ministra u vladi Emmanuela Macrona, Marie-Pierre Vedrenne, javno je izrazila sumnju u ispravnost postupka, ističući da se time šalje loša poruka o "dvojakim mjerilima". Naime, Clooney je dobio putovnicu unatoč tome što i sam priznaje da govori "užasan, užasan" francuski, i to neposredno prije nego što su od prvog siječnja na snagu stupili postroženi jezični zahtjevi za sve ostale podnositelje zahtjeva. Francuska vlada branila je svoju odluku objašnjenjem da George i Amal Clooney "svojim istaknutim djelovanjem doprinose međunarodnom utjecaju i kulturnom dosegu Francuske".

Obitelj Clooney nije usamljena u potrazi za alternativnim domom izvan Sjedinjenih Država. Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću potaknuo je pravi mali egzodus slavnih osoba koje se ne slažu s njegovom politikom. Glumica i voditeljica Rosie O’Donnell, poznata po oštrim kritikama Trumpa, preselila se u Irsku u siječnju 2025. i započela proces stjecanja državljanstva preko svojih predaka. Slično je postupio i oskarovac James Cameron, redatelj "Titanica" i "Avatara", koji je u kolovozu 2025. službeno postao državljanin Novog Zelanda, gdje živi od 2012., navodeći da mu to omogućuje distanciranje od političke situacije u SAD-u. Pjevačica Courtney Love, koja od 2019. živi u Londonu, također je podnijela zahtjev za britanskim državljanstvom nakon Trumpove pobjede.

Popis je sve duži, a na njemu se nalaze i voditelj Jimmy Kimmel, koji je iskoristio svoje porijeklo kako bi dobio talijansku putovnicu, te voditeljica Ellen DeGeneres koja se sa suprugom Portiom de Rossi preselila u Veliku Britaniju jer su bile "vrlo razočarane" stanjem u zemlji. Glumica Eva Longoria preselila je svoj život između Španjolske i Meksika, dok su se glumice Minnie Driver i Sophie Turner vratile u rodnu Veliku Britaniju. Iako razlozi nisu uvijek isključivo politički, trend je očit, a sve veći broj američkih zvijezda otvara si vrata za život izvan domovine u eri drugog mandata Donalda Trumpa.