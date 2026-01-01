Velike promjene za radnike u Njemačkoj: Predlaže se ukidanje jedne vrste bolovanja

Visoke stope bolovanja u Njemačkoj potaknule su predsjednika njemačke udruge poslodavaca (BDA) Rainera Dulgera na poziv za temeljitu reformu sustava naknada za bolovanje. U razgovoru za njemačke novine Die Welt, Dulger je istaknuo potrebu ukidanja potvrda o bolovanju koje se izdaju telefonski. “Međunarodno iskustvo pokazuje da što je naknada za bolovanje izdašnija, to je veći izostanak s posla, posebno za lakše bolesti”, rekao je Dulger.

Predsjednik BDA-e naglasio je kako bi potvrde o bolovanju izdane telefonom trebalo “ukinuti”. “To je bila hitna mjera tijekom pandemije, ali danas je to ulaz za zlouporabu.” Dulger ističe da su video konzultacije modernija i pouzdanija alternativa. Uz to, Dulger predlaže ograničenje bolovanja na najviše šest tjedana godišnje. Trenutačno se kontinuirana isplata plaće primjenjuje šest tjedana po pojedinoj bolesti, a zaposlenici, pod određenim uvjetima, mogu pravo na tu isplatu ostvariti više puta tijekom godine, piše Fenix magazin.

Predsjednik udruge također traži da se doplaci za noćni rad, rad nedjeljom i prekovremeni rad ne isplaćuju za vrijeme bolesti. “Oni koji ne rade nemaju nikakvo dodatno opterećenje”, izjavio je Dulger. Naglasio je i potrebu da Liječnička služba fondova zdravstvenog osiguranja češće i brže preispituje nesposobnost za rad, jer su takvi pregledi trenutno rijetkost.

Razlog ove inicijative je stalni porast izostanaka s posla od 2022. Prema procjenama Njemačkog ekonomskog instituta (IW), povezanog s poslodavcima, 2024. godine poslodavci su za kontinuiranu isplatu plaće tijekom bolovanja izdvojili oko 82 milijarde eura, uz dodatne gubitke u proizvodnji i stvaranju vrijednosti. Prema nedavnoj studiji Saveznog instituta za sigurnost i zdravlje na radu, dani bolovanja u 2024. godini uzrokovali su ukupno 134 milijarde eura gubitka proizvodnje, a svaki radnik bio je bolestan u prosjeku 20,8 dana.