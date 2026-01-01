I policija u šoku: 'Ovo je jedna od najvećih tragedija u povijesti Švicarske, trebat će nam dani da identificiramo žrtve'

Vlasti i hitne službe su se javnosti obratile u četvrtak na press konferenciji, povodom tragedije koja se dogodila u novogodišnjoj noći u kafiću na skijalištu Crans-Montana. Savezni vijećnik Guy Parmelin rekao je da je ovo jedna od najvećih tragedija u povijesti zemlje. 'Okupili smo se ovdje zbog dramatičnog događaja, shrvani smo', dodao je i izrazio sućut obitelji, te im poručio da 'nisu sami.' Parmelin je najavio da će zastave na Federalnoj palači biti spuštene na pola koplja pet dana, javlja Blick.

Zapovjednik policije Frédéric Gisler prepričao je kronologiju događaja. 'Požar je prijavljen oko 1:30 ujutro. Prve interventne službe već su bile na mjestu događaja do 1:32 ujutro. Hitna pomoć odmah je počela pružati skrb žrtvama, koje su prevezene na razne lokacije, uključujući Sion, Bern, Zürich i Lausanne. 'Linija za pomoć uspostavljena je u 4:14 ujutro', izjavio je zapovjednik policije i dodao da su do 5.00 ujutro svi ozlijeđeni zbrinuti. Gisler je potvrdio otprilike 40 smrtnih slučajeva i 115 ozljeda, od kojih su mnoge teške. Rekao je i da će biti potrebni dani da se žrtve identificiraju.

Predsjednik Državnog vijeća Mathias Reynard objasnio je da je ukupno raspoređeno 13 helikoptera i 40 vozila hitne pomoći. Vezano za 115 ozlijeđenih, Reynard je izjavio da je '35 ozlijeđenih osoba moglo samostalno doći do bolnice, a 80 ljudi prevezeno je u bolnicu spasilačkim službama' i dodao da je '60 ljudi trenutno hospitalizirano u Sionu.' Preostali pacijenti prebačeni su, između ostalog, u Sveučilišnu bolnicu u Lausannei. Reynard je, dodatno, apelirao na stanovnike Valaisa da 'ako nije apsolutno neophodno, moli da ne idu na hitnu pomoć.'

Svi su odbili komentirati vlasnike kafića i detalje vezane uz prostor i evakuaciju. 'Istraga će utvrditi jesu li se poštovali sigurnosni propisi', rekla je glavna državna odvjetnica Beatrice Pilloud. Potvrdili su i da među žrtvama ima stranih državljana. Zapovjednik policije Frédéric Gisler odbio je dati konkretne detalje o nacionalnosti žrtava. 'Imamo okvirne brojke, ali prvo ćemo kontaktirati obitelji, preciznije informacije o nacionalnosti žrtava bit će objavljene kasnije.'