DIPLOMATSKI SUKOB NA MORU

Rusija intervenira: Amerikanci progone tanker na putu za Venezuelu

Satellite image shows seized Venezuelan oil tanker near the Galveston, Texas shoreline
Foto: VANTOR/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
01.01.2026.
u 21:04

Rusija je uputila službeni diplomatski zahtjev u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump nastoji dogovoriti mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine

Rusija je zatražila od SAD-a da obustavi potjeru za naftnim tankerom koji je plovio prema Venezueli, a koji sada bježi od američke Obalne straže u Atlantskom oceanu, izvijestio je u četvrtak New York Times pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom.

Američke snage već gotovo dva tjedna progone tanker koji su pomorske skupine identificirale kao Bella 1. SAD je u srijedu uveo sankcije četirima tvrtkama za koje tvrdi da posluju u venezuelskom naftnom sektoru, kao i povezanim naftnim tankerima, u sklopu jačanja pritiska na venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Rusija je uputila službeni diplomatski zahtjev u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump nastoji dogovoriti mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine. Bijela kuća, State Department i rusko veleposlanstvo u SAD-u nisu bili dostupni za komentar.

Venezuela tanker Rusija SAD

