Vučić najavio tko će biti novi vlasnik Naftne industrije Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novogodišnje je dane iskoristio za još jedan obilazak u svom stilu "među narodom", uz fotografiranje, neformalne razgovore i poruke koje su, kao i obično, spoj folklora, geopolitike i samohvale. Među okupljenima su bili i ruski turisti, s kojima je Vučić razgovarao na ruskom jeziku, dok je novinare zamolio da se maknu jer je, kako je rekao, došao razgovarati s ljudima, a ne s medijima, pisali su srpski Kurir i ostali prorežimski mediji.

U opuštenoj atmosferi ponudio mu se i grah koji su mještani kuhali za goste. Vučić se raspitivao koliko traje priprema, pa uz primjetnu dozu patetike zahvalio ljudima što se smrzavaju na otvorenom i svima čestitao Novu godinu. Selo je pohvalio kao "divno sređeno", a zatim najavio da će promet uskoro biti normaliziran, nakon čega je prešao na temu koja mu je očito bila glavni povod za istupanje pred kamerama.

Najvažnije što se dogodilo tijekom ovog "obilaska" je Vučićeva objava da je iz Washingtona stigla "dobra vijest", odnosno odobrenje operativne licence za rad Naftne industrije Srbije. Time je NIS-u ponovno omogućeno da uvozi sirovu naftu preko hrvatskog Jadranskog naftovoda, kao i da obavlja nužne financijske transakcije. Prema njegovim riječima, već početkom siječnja trebao bi krenuti prvi tanker s oko 85 tisuća tona nafte, a zatim i dodatne isporuke. Zastoj u radu rafinerije opisao je kao velik problem, ali očekuje potpunu normalizaciju sredinom mjeseca, uz nadu da će, kako je rekao, "Rusi i Mađari završiti svoj posao". Budući da je spomenuo Mađare, iz njegove izjave se može izvući da je MOL glavni igrač za kupnju ruskog udjela u NIS-u, čime Mađarska postaje energetski div u regiji.

U svom prepoznatljivom stilu Vučić je odmah ponudio i širi politički okvir. Sankcije prema NIS-u nazvao je nepravednima i povezao ih s nastojanjima Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika da s Balkana istisnu ruski i kineski utjecaj. Govorio je o "velikoj geopolitičkoj bitki" i poručio da će Srbija morati još mnogo toga istrpjeti, posebno kako se Europa, po njegovim riječima, sve više bude kretala prema Ukrajini kao budućoj članici.

U tom tonu osvrnuo se i na unutarnje prilike. Najavio je isplatu mirovina i ustvrdio da očekuje najbolju godinu dosad, uz uvjet da se rafinerija ponovno ne zatvori. Gospodarske probleme ne očekuje, ali političke pritiske da. Kao dokaz rasta životnog standarda naveo je činjenicu da je rekordan broj građana otputovao u inozemstvo, čak 20 posto više nego prošle godine, tumačeći to kao znak da ljudi imaju novca "da se provedu". Riječ je o argumentu koji se u Srbiji često čuje, iako mnogi takva putovanja povezuju s odlascima zbog posla, školovanja ili trajnog iseljavanja.

Na kritike da režim "puca po šavovima" Vučić je odgovorio uobičajenom retorikom o izborima i prebrojavanju glasova. Poručio je da se kraj uvijek najavljuje unaprijed, ali da se na izborima redovito pokaže drukčija slika, uz poruku da oporba danas ne bi pobijedila, a što će biti za nekoliko mjeseci, tek će se vidjeti.

Vrijedi pritom podsjetiti na činjenice koje u Beogradu rjeđe dolaze u prvi plan. Američko ministarstvo financija izdalo je NIS-u posebnu licencu kojom se operativne aktivnosti dopuštaju do 23. siječnja 2026. godine, a isto vrijedi i za hrvatski Janaf . Vlada Republike Hrvatske jasno je poručila da se time omogućuje isključivo transport nafte neruskog podrijetla, što pokazuje da je riječ o strogo kontroliranom aranžmanu, a ne o političkom zaokretu ili nekoj velikoj pobjedi Beograda.