Na Staru godinu zapaljena crkva u Amsterdamu. Policija: 'Suočeni smo sa neviđenom količinom nasilja'

Policija u Nizozemskoj bila je na Staru godinu zasuta pirotehnikom i suočena s "neviđenom količinom nasilja", rekli su u četvrtak tamošnji policajci. Crkva u Amsterdamu iz 19. stoljeća zahvaćena je vatrom u ranim jutarnjim satima u četvrtak, iako uzrok požara još nije poznat.

Crkva Vondelkerk, koja gleda na najveći park u gradu Vondelpark turistička je atrakcija od svoje izgradnje 1872. godine. Pedeset metara visok toranj te crkve se srušio. Vlasti su rekle da je krov teško oštećen, ali se očekuje da će konstrukcija ostati netaknuta. Neogotičku baziliku projektirao je arhitekt Pierre Cuypers čija djela uključuju i Rijksmuseum. Drugdje u Nizozemskoj, 17-godišnji mladić i 38-godišnji muškarac poginuli su u incidentima povezanima s vatrometom. Voditeljica nizozemskog policijskog sindikata Nine Kooiman rekla je da je bila zasuta vatrometom i drugim eksplozivnim napravama tijekom svoje smjene u Amsterdamu.

Količina nasilja bila je "neviđena", kazala je. Zabrana neslužbenog vatrometa trebala bi stupiti na snagu 2026. godine. Prema Nizozemskom udruženju za pirotehniku, ove je godine na nju potrošeno rekordnih 129 milijuna eura.