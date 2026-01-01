Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
AMERIKANCI SKEPTIČNI

Amerikanci ne vjeruju Rusima da su Ukrajinci pokušali ubiti Putina

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Autor
Zoran Vitas
01.01.2026.
u 18:56

CIA-ini agenti u Washingtonu osporavaju tvrdnje Moskve o navodnom napadu u Novgorodskoj oblasti

Američki dužnosnici nacionalne sigurnosti smatraju da Ukrajina nije ciljala ruskog predsjednika Vladimira Putina ili jednu od njegovih rezidencija u Novgorodskoj oblasti u navodnoj operaciji dronom, osporavajući tvrdnju Moskve da je Kijev pokušao ubiti ruskog vođu, donosi The Wall Street Journal. Taj zaključak podupire procjena Središnje obavještajne agencije, odnosno CIA-e, koja je utvrdila da nije bilo pokušaja napada na Putina, prema američkom dužnosniku informiranom o obavještajnim podacima koji je govorio za ovaj newyorški medij. Sama CIA odbila je javno komentirati takve navode.

SAD je utvrdio da je Ukrajina pokušavala napasti vojni cilj koji se nalazi u istoj regiji kao i Putinova rezidencija, ali ne njezinoj u blizini, rekao je dužnosnik. Predsjednik Trump u srijedu je, čini se, umanjio rusku tvrdnju o pokušaju napada dronom, objavivši poveznicu na uvodnik New York Posta, u kojem se tvrdilo da se napad na Ukrajinu vjerojatno nije dogodio i podijelivši naslov: "Putinova hvalisavost o 'napadu' pokazuje da je Rusija ta koja stoji na putu miru."

Trumpova objava uslijedila je nakon što ga je direktor CIA-e John Ratcliffe informirao o tom pitanju, prema osobi upoznatoj s razgovorom koju je kontaktirao The Wall Street Journal. Američke obavještajne službe imaju niz načina za praćenje ruskog zračnog prostora, vojnih aktivnosti i napada na njezin teritorij, uključujući satelite, radare i presretanje komunikacija, podsjeća ovaj medij. Rusi, izgleda, neće odustati od tvrdnje kako se navodni napad na Putinovu rezidenciju doista dogodio te je to čak bio i pokušaj atentata na njega samog.

Napad na državnu rezidenciju nastavak je već ustaljenog trenda, rekao je za moskovski medij Izvestija Rodion Mirošnik, veleposlanik ruskog ministarstva vanjskih poslova sa zanimljivom titulom – za zločine koje je počinio kijevski režim. – Zelenski je već ranije koristio ove metode kako bi ometao pregovore ili demonstrirao svoj pravi pristup mirnom rješenju. U ovom slučaju govorimo o pokušaju napada na državnu rezidenciju, odnosno vladin objekt, što ima više simboličko značenje i pokazuje izravan pristup ukrajinskog režima. Svojim postupcima Zelenski pokazuje da nije ni spreman ni voljan voditi bilo kakve pregovore o mirnom rješenju – naglasio je Mirošnik. Čini se ipak kako Rusija u ovoj raspravi izvlači deblji kraj.

The Wall Street Journal podsjeća kako je ruska optužba Ukrajine za napad na Putinovu rezidenciju uslijedila nakon Trumpova gotovo trosatnog sastanka sa Zelenskim u nedjelju, a razgovor je američki predsjednik pohvalio kao "izvrstan" i čak spomenuo mogućnost da bi mogao otputovati u Kijev kako bi zagovarao svoj mirovni proces. Trumpova objava na Truth Social u srijedu, u kojoj je podijelio medijski izvještaj u kojem je Rusiju nazvao preprekom miru, bila je jedna od njegovih najoštrijih nedavnih kritika Kremlja, za koji je ranije smatrao kako silno želi zaustaviti rat s Ukrajinom. 

FOTO Tradicionalna novogodišnja kupanja, neizostavni picigin i prava uživancija na Sljemenu: Pogledajte kako Hrvati provode Novu Godinu
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
1/262
Ključne riječi
SAD Ukrajina Rusija

Komentara 1

Pogledaj Sve
DR
DrJok
19:01 01.01.2026.

amerika je podeljena zemlja. cia je liberalni deo, kao i eu. ni prvi ni drugi nisu dobrotvorne i istinoljubive organizacije vec vodjeni skljucivo svojim mracnim interesima. naravno da sve sto ide u prilog rusiji kao njihovom mitskom neprijatelju, vekovima nedostizan plen, njima ne odgovara - nema to veze sa istinom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!