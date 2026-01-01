Američki dužnosnici nacionalne sigurnosti smatraju da Ukrajina nije ciljala ruskog predsjednika Vladimira Putina ili jednu od njegovih rezidencija u Novgorodskoj oblasti u navodnoj operaciji dronom, osporavajući tvrdnju Moskve da je Kijev pokušao ubiti ruskog vođu, donosi The Wall Street Journal. Taj zaključak podupire procjena Središnje obavještajne agencije, odnosno CIA-e, koja je utvrdila da nije bilo pokušaja napada na Putina, prema američkom dužnosniku informiranom o obavještajnim podacima koji je govorio za ovaj newyorški medij. Sama CIA odbila je javno komentirati takve navode.

SAD je utvrdio da je Ukrajina pokušavala napasti vojni cilj koji se nalazi u istoj regiji kao i Putinova rezidencija, ali ne njezinoj u blizini, rekao je dužnosnik. Predsjednik Trump u srijedu je, čini se, umanjio rusku tvrdnju o pokušaju napada dronom, objavivši poveznicu na uvodnik New York Posta, u kojem se tvrdilo da se napad na Ukrajinu vjerojatno nije dogodio i podijelivši naslov: "Putinova hvalisavost o 'napadu' pokazuje da je Rusija ta koja stoji na putu miru."

Trumpova objava uslijedila je nakon što ga je direktor CIA-e John Ratcliffe informirao o tom pitanju, prema osobi upoznatoj s razgovorom koju je kontaktirao The Wall Street Journal. Američke obavještajne službe imaju niz načina za praćenje ruskog zračnog prostora, vojnih aktivnosti i napada na njezin teritorij, uključujući satelite, radare i presretanje komunikacija, podsjeća ovaj medij. Rusi, izgleda, neće odustati od tvrdnje kako se navodni napad na Putinovu rezidenciju doista dogodio te je to čak bio i pokušaj atentata na njega samog.

Napad na državnu rezidenciju nastavak je već ustaljenog trenda, rekao je za moskovski medij Izvestija Rodion Mirošnik, veleposlanik ruskog ministarstva vanjskih poslova sa zanimljivom titulom – za zločine koje je počinio kijevski režim. – Zelenski je već ranije koristio ove metode kako bi ometao pregovore ili demonstrirao svoj pravi pristup mirnom rješenju. U ovom slučaju govorimo o pokušaju napada na državnu rezidenciju, odnosno vladin objekt, što ima više simboličko značenje i pokazuje izravan pristup ukrajinskog režima. Svojim postupcima Zelenski pokazuje da nije ni spreman ni voljan voditi bilo kakve pregovore o mirnom rješenju – naglasio je Mirošnik. Čini se ipak kako Rusija u ovoj raspravi izvlači deblji kraj.

The Wall Street Journal podsjeća kako je ruska optužba Ukrajine za napad na Putinovu rezidenciju uslijedila nakon Trumpova gotovo trosatnog sastanka sa Zelenskim u nedjelju, a razgovor je američki predsjednik pohvalio kao "izvrstan" i čak spomenuo mogućnost da bi mogao otputovati u Kijev kako bi zagovarao svoj mirovni proces. Trumpova objava na Truth Social u srijedu, u kojoj je podijelio medijski izvještaj u kojem je Rusiju nazvao preprekom miru, bila je jedna od njegovih najoštrijih nedavnih kritika Kremlja, za koji je ranije smatrao kako silno želi zaustaviti rat s Ukrajinom.