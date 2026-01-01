VIDEO Novogodišnji spektakl u Budvi pretvorio se u potpuni fijasko: Deseci dronova pali u more

Iako je najavljivan kao dosad neviđeni novogodišnji spektakl, dron-show koji je trebao započeti točno u ponoć iznad Staroga grada u Budvi završio je potpunim debaklom. Umjesto atraktivnih svjetlosnih formacija, publika je svjedočila padu većeg broja letjelica koje su se srušile u more i na plato ispred Lučke kapetanije.

Snimke neuspjelog događaja ubrzo su preplavile društvene mreže, gdje su korisnici dijelili prizore kaosa koji je uslijedio nakon početka programa. Iz budvanske policije su potvrdili da su tijekom noći obavili očevid te o slučaju izvijestili kotorsko tužiteljstvo, piše Blic.rs.

Kako navode iz policije, u incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Uzroci tehničkog kolapsa ovog skupog projekta, čija se vrijednost procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura, bit će predmet vještačenja koje će, prema proceduri, naložiti tužiteljstvo. Turistička organizacija Budve, kao ni Općina Budva, nisu odgovorile na upite vezane uz razloge neuspjeha programa. Vrijedi istaknuti kako je dron-show uslijedio nakon klasičnog vatrometa, koji je prethodio ponoćnom dočeku Nove godine.