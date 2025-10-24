Američki nosač zrakoplova iz Splita hitno preusmjeren prema Venezueli: 'Ugrožena je sigurnost SAD-a'

Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford hitno je preusmjeren iz Sredozemlja prema Karibima, u blizini Venezuele, objavilo je ministarstvo obrane SAD-a, piše BBC. Nosač, koji je proteklih dana bio ispred Splita, predvodi skupinu ratnih brodova među kojima su razarači klase Arleigh Burke – USS Mahan, USS Winston S. Churchill i USS Bainbridge. Na Karibima će se pridružiti skupini Iwo Jima i drugim američkim snagama.

Pentagon navodi kako je do raspoređivanja došlo po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, koji vodi kampanju protiv međunarodnih narko-kartela i transnacionalnih kriminalnih organizacija. Cilj ove operacije je pojačati američku prisutnost u regiji. Američka administracija navodi kako bi to dovelo do učinkovitijeg nadziranja, sprječavanja i razbijanja mreže krijumčarenja droge, koja ugrožava sigurnost SAD-a i zapadne hemisfere.

Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je danas da su američke snage izvele novi udar na brod za koji se sumnja kako je pripadao venezuelanskoj bandi Tren de Aragua. Napad se odvio u međunarodnim vodama Karipskog mora, a svih šest muškaraca je poginulo, prenosi BBC. Hegseth je dodao kako je ovo prvi noćni napad u sklopu aktualne operacije.