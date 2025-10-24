Stigla prijetnja Trumpu ruskim oružjem: 'Svaka vojna sila na svijetu zna moć Igla-S, a mi ih imamo najmanje 5000'

Eskaliraju napeti odnosi između Venezuela i SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost proširenja vojnih operacija na kopno Venezuele, u sklopu kampanje protiv trgovine drogom i širih napora za destabilizaciju Madurova režima. Sada je stigao odgovor venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Naime, kazao je da njegova zemlja raspolaže s 5000 ruskih protuzračnih raketa Igla-S, strateški raspoređenih na 'ključnim položajima' diljem Venezuele.

"Svaka vojna sila na svijetu zna moć Igla-S, a mi ih imamo najmanje 5000“, rekao je Maduro tijekom ceremonije s vojnim osobljem, emitirane na državnoj televiziji Venezolana de Televisión (VTV). Rakete Igla-S, lagani prijenosni sustavi kratkog dometa, usporedivi s američkim Stingerima, sposobne su obarati niskoleteće ciljeve poput dronova, helikoptera i krstarećih projektila. Maduro je naglasio da su rakete raspoređene 'u svakoj planini, selu i gradu'. Iako Međunarodni institut za strateške studije (IISS) potvrđuje prisutnost ovih sustava u venezuelskom arsenalu, navedena brojka od 5000 raketa nije neovisno potvrđena, piše CNN.

S druge strane, Trumpova administracija pojačava pritisak na Caracas. Prošli tjedan, Trump je odobrio tajne CIA operacije u Venezueli i najavio moguće kopnene akcije. "Sada svakako gledamo na kopno jer imamo more pod vrlo dobrom kontrolom", kzao je. SAD su već rasporedile 4500 marinaca i mornara na Karibe, uz nekoliko smrtonosnih pomorskih napada na brodove za koje tvrde da su povezani s trgovinom drogom. Ovi napadi izazvali su kritike u američkom Kongresu, gdje zastupnici obje stranke dovode u pitanje njihovu zakonitost.

Maduro je odgovorio mobilizacijom, tvrdeći da Venezuela ima +preko osam milijuna rezervista'. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da su te brojke vjerojatno prenapuhane, a kvaliteta obuke snaga je upitna. "Narod Venezuele je ujedinjen i svjestan. Imamo sredstva da osujemo ovu zavjeru protiv našeg mira", poručio je Maduro u televizijskom obraćanju prošlog tjedna.

Prema ruskom izvozniku oružja Rosoboronexportu, sustavi Igla-S imaju domet do 6 km i mogu gađati ciljeve na visini do 3,5 km. Venezuelski ministar obrane Vladimir Padrino López viđen je s lanserima u Caracasu, što dodatno potvrđuje prisutnost ovih sustava. Ova eskalacija dolazi u trenutku kada Trumpova administracija Madura povezuje s narkokartelima. Američki dužnosnici tvrde da je cilj prisiliti Madura na odstupanje, uspostavljajući 'vjerodostojnu prijetnju' vojnom akcijom. No, zasad nema dokaza da je Trump donio konačnu odluku o izravnom napadu na venezuelskog čelnika ili kopnenoj invaziji.

CNN je zatražio komentar od venezuelskog i američkog Ministarstva obrane, ali odgovori nisu stigli do objave ovog članka. Situacija ostaje napeta, s potencijalom za daljnju eskalaciju u regiji.