OFENZIVA PROTIV TRGOVINE DROGOM

Američka vojska napala brod u Pacifiku, sumnja se da je prevozio drogu

Američka vojska
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
22.10.2025.
u 21:30

Najnoviji napad događa se u kontekstu gomilanja američke vojske na Karibima, što uključuje razarače s navođenim raketama, borbene zrakoplove F-35, nuklearnu podmornicu i oko 6500 vojnika

Američka vojska proširila je svoju kampanju protiv droge izvodeći kasno u utorak napad u Pacifiku na brod za koji je sumnjala da prevozi drogu, rekao je u srijedu Reutersu američki dužnosnik. Koliko je poznato, taj je napad prva američka operacija u Pacifiku otkad je Trumpova administracija počela ofenzivu protiv trgovine drogom, što je dovelo do najmanje sedam napada u karipskom području i dramatično podiglo napetosti s Venezuelom i Kolumbijom.

Dužnosnik koji je želio govoriti pod uvjetom anonimnosti, nije dao nikakve pojedinosti osim da je na brodu u trenutku napada bilo sedam ljudi za koje se sumnja da su krijumčari. Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

Najnoviji napad događa se u kontekstu gomilanja američke vojske na Karibima, što uključuje razarače s navođenim raketama, borbene zrakoplove F-35, nuklearnu podmornicu i oko 6500 vojnika. Pravni stručnjaci postavljaju pitanje zbog čega napade provodi američka vojska umjesto Obalne straže koja je glavna američka agencija za provođenje pomorskog zakona, te zašto se ne poduzimaju drugi napori za zaustavljanje pošiljki prije pribjegavanja smrtonosnim napadima.

Prošli tjedan Reuters je izvijestio da su dva navodna trgovca drogom preživjela američki vojni napad na Karibima. Spašeni su i prevezeni na ratni brod američke mornarice prije nego što su vraćeni u svoje matične zemlje Kolumbiju i Ekvador. U napadima na Karibima poginulo je najmanje 32 ljudi, ali Trumpova administracija pružila je dosad malo detalja, primjerice koliko su droge plovila prevozila ili kakve konkretne dokaze je imala da brodovi prevoze drogu.
američka vojska trgovina drogom SAD

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Asterix
Asterix
22:23 22.10.2025.

Ako se Amerikancima učiniš sumnjiv imaju te pravo ubiti na licu mjesta. Za ovako učinkovito pravosuđe Trump doista zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Svako malo "umiri" po nekoliko sumnjivih likova.

Avatar EI Indio
EI Indio
22:24 22.10.2025.

Gusari!!!! Mogu komotno da umesto američke zastave da istaknu gusarsku zastavu.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
22:20 22.10.2025.

Sumnja se?!. Znači možda su zrokali brod ni kriv ni dužan...i naranča želi Nobelovu nagradu za mir ?!!!

