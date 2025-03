Američki ministar obrane izazvao raspravu zbog tetovaže: 'Znaš li uopće što to znači?'

Američki ministar obrane Pete Hegseth nedavno je izazvao žustru raspravu na društvenim mrežama kada su korisnici uočili tetovažu s riječju "kafir" (arapski nevjernik) na njegovoj ruci, uz tetovažu križarskog križa tik do nje. Fotografija je bila dio objave na Twitteru s njegovog službenog profila, gdje je Hegseth napisao da je "dan započeo s ratnicima SDVT-1". "Jutro smo proveli s elitnim SEAL-ovima SDVT-1 u Bazi Pearl Harbor. Oni su vrhunski stručnjaci za tajnost, izdržljivost i borbenu moć. Američki neprijatelji ih se plaše, a saveznici u njih vjeruju. Ponosan sam što sam s najboljim američkim snagama", stoji u objavi uz priložene slike.

Korisnici platforme X brzo su reagirali na tetovažu. "Jesi li svjestan značenja te tetovaže?", upitao je jedan korisnik. Inače, Nije prvi put da Hegseth privlači pažnju zbog tetovaža. U razgovoru za Fox News, ministar obrane morao je pojasniti podrijetlo križarskog križa na svom tijelu, koji je izazvao polemike zbog navodne povezanosti s ekstremnim bijelim nacionalizmom.

"Optuživali su me da sam ekstremist ili bijeli nacionalist zbog tetovaža koje sam dobio od zapovjednika u svojoj jedinici", objasnio je Hegseth, dodavši da je riječ o "Jeruzalemskom križu", poznatom i kao križarski križ.

