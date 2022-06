Američke obavještajne agencije ne znaju sve što se događa: Ukrajinci neke informacije ne žele otkriti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski gotovo svakodnevno na društvenim mrežama izvještava o ruskoj invaziji, viralne snimke pokazuju učinkovitost zapadnog oružja u rukama ukrajinskih snaga, a Pentagon redovito održava brifinge o zbivanjima u ratu. Ipak, američke obavještajne agencije imaju manje informacija nego što bi željele o ukrajinskim operacijama i posjeduju daleko bolju sliku o ruskoj vojsci, njezinim planiranim operacijama te njezinim uspjesima i neuspjesima, tvrde sadašnji i bivši dužnosnici.

Vlade često kriju informacije od javnosti zbog operativne sigurnosti, no nedostaci u informacijama unutar američke vlade mogli bi otežati Bidenovu administraciju da odluči kako usmjeriti vojnu pomoć. Američki dužnosnici rekli su da im je ukrajinska vlada dala nekoliko tajnih brifinga ili pojedinosti o njihovim operativnim planovima, a ukrajinski dužnosnici su priznali da Amerikancima nisu sve rekli, piše The New York Times.

Američka obavještajna zajednica, naime, prikuplja informacije o gotovo svakoj zemlji, uključujući Ukrajinu, no američke špijunske agencije svoje napore usmjeravaju na neprijateljske vlade. Tako je Rusija glavni prioritet američkih špijuna već 75 godina.

- Koliko mi zapravo znamo o tome kako je u Ukrajini? Možete li pronaći osobu koja će vam s povjerenjem reći koliko je Ukrajina izgubila vojnika i opreme? - upitala je bivša visoka obavještajna dužnosnica Beth Sanner.

Dužnosnici Pentagona kažu da imaju strog proces za slanje oružja, koji počinje zahtjevom Ukrajinaca i uključuje procjenu SAD-a o tome kakvu opremu trebaju i koliko brzo se može savladati. Ipak, pitanja o stanju ukrajinskih vojnih snaga i strategije u Donbasu stvorila su nepotpunu sliku za Sjedinjene Države.

Posljednjih dana Ukrajina je dala više informacija. U nedjelju je Zelenski posjetio bojišnicu i nazvao borbe u Sjevjerodonecku "iznimno teškima". Također, priznao je da čak 100 ukrajinskih vojnika dnevno umire i opisao kako je Rusija zauzela petinu zemlje.

Otvorenije javne izjave vlade mogle bi biti prethodnica razgovora s njezinim stanovništvom o strateškim izborima koje treba donijeti u Donbasu, kažu analitičari.

- Vjerojatno se vodi rasprava o tome treba li povući obranu koja bi mogla biti zarobljena ako ostane - rekao je Stephen Biddle, profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu Columbia.

Sjedinjene Države dostavljaju Ukrajini redovita obavještajna ažuriranja gotovo u stvarnom vremenu o lokaciji ruskih snaga, informacije koje Ukrajinci koriste za planiranje operacija i napada te jačanje svoje obrane. Ipak, ukrajinski dužnosnici dijele samo svoje strateške ciljeve, a ne i svoje detaljne operativne planove.

Ukrajinska tajnost prisilila je američke vojne i obavještajne dužnosnike da pokušaju naučiti što mogu od drugih zemalja koje djeluju u Ukrajini, navodi The New York Times.

Ukrajinska vlada ne želi dijeliti informacije koje bi mogle upućivati ​​na slabljenje odlučnosti ili ostavljati dojam da možda neće pobijediti. Naime, smatra se da ukrajinski dužnosnici ne žele iznositi informacije koje bi mogle potaknuti Sjedinjene Države i njihove druge zapadne partnere da uspore protok oružja.

Na zahtjev Sjedinjenih Država, Ukrajina je godinama pooštravala zaštitu svojih vojnih i obavještajnih službi od ruskih špijuna. Informiranje drugih zemalja o njihovim planovima i operativnoj situaciji moglo bi otkriti slabosti koje bi Moskva mogla iskoristiti ako ruska vojska sazna za njih.

- Nisam siguran da je u interesu američke ili ukrajinske javnosti da Ukrajinci budu otvoreni o svojim gubicima ako rezultat bude jačanje ruskih ratnih napora, ali to znači da zapravo ne znamo obje strane priče - rekao je dr. Biddle.

Sjedinjene Države imaju bolje procjene ruskih žrtava i gubitaka opreme, rekao je visoki američki dužnosnik. Obrambena obavještajna agencija, primjerice, procjenjuje da je broj ukrajinskih vojnika poginulih u akciji sličan ruskima, ali agencija ima daleko nižu razinu povjerenja u svoju procjenu ukrajinskih gubitaka.

