Alumni FER-a otvorili novi pogon u SAD-u, podršku dolaskom pružio i dekan Bilas

Na poziv dr. sc. Josipa Ćesića, izvršnog direktora Gideona, te člana Savjeta i Alumni odbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Vedran Bilas, sudjelovao je 16. listopada 2025., na svečanom otvorenju novog pogona Gideona u Bolingbrooku, predgrađu Chicaga.

Ovaj događaj predstavlja važan korak u širenju poslovanja na tržište Sjeverne Amerike, ali i značajan iskorak hrvatske visokotehnološke industrije na globalnoj sceni. Gideon, prepoznat kao jedan od najuspješnijih hrvatskih tehnoloških startupa, specijalizirana je za razvoj autonomnih robotskih sustava za pretovar robe u logističkim centrima.

Od četvorice osnivača, dvojica su alumni FER-a i doktori znanosti u području robotike – dr. sc. Josip Ćesić i dr. sc. Edin Kočo.

Na svečanosti su se okupili brojni stručnjaci iz područja robotike i logistike, investitori te korisnici autonomnih robotskih sustava iz Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Događaju je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Nj. E. Pjer Šimunović.

Dekan FER-a Vedran Bilas sudjelovao je na panelu "Physical-AI – Transforming the Physical World" zajedno sa stručnjacima iz kompanija Gideon i NVIDIA, te s voditeljem investicijskog fonda Prologis Ventures, jedne od najvećih svjetskih kompanija u sektoru logistike i opskrbnih lanaca. Panel je obradio različite perspektive o tome kako robotika vođena umjetnom inteligencijom transformira industrijske procese, povećava učinkovitost i redefinira fizički radni prostor.

Tom je prilikom dekan istaknuo važnost stvaranja vrhunskih stručnjaka i poslovnih lidera na FER-u, kao i doprinos Fakulteta razvoju tehnoloških poduzeća u Hrvatskoj koja uspješno konkuriraju na najzahtjevnijim svjetskim tržištima.