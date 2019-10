Alarmantno stanje u Vučjaku: Situacija izmiče kontroli, Crveni križ se povlači

U kampu za ilegalne migrante Vučjak kod Bihaća stanje izmiče kontroli jer je tamo sada smješteno više od dvije i pol tisuće ljudi, a Crveni križ je iz sigurnosnih razloga odlučio povući svoje osoblje koje je do sada skrbilo o migrantima i osiguravalo im prehranu i najnužniju zaštitu, objavili su danas mediji u Bosni i Hercegovini.

Tajnik Crvenog križa u Bihaću Selam Midžić izjavio je kako se u kampu, koji je planiran za prihvat 800 do 1000 izbjeglica, sada našlo njih gotovo tri puta više, nakon što je policija provela racije i iz središta Bihaća odvela ka Vučjaku sve migrante koji su boravili na otvorenome odnosno nosi imali smještaj u kampovima Miral i Bira, koji su za to predviđeni.

On je kazao kako je policija samo u srijedu dovela u Vučjak oko 1700 migranata, a tamo ih je već bilo najmanje 700. Zbog toga je i prostor predviđen za blagovanu morao biti prenamijenjen u smještajni. Zalihe hrane mogu potrajati samo iduća tri do četiri dana i to pod uvjetom da se migrantima daje samo po jedan obrok.

Kamp Vučjak opsluživali su isključivo volonteri Crvenog križa, a gradske vlasti Bihaća osiguravale su logistiku, jer u kampu nema tekuće vode niti električne energije, a svi migranti borave u šatorima.

Europska unija odbila je dopustiti da se njena sredstva koriste za financiranje rada kampa Vučjak, jer smatraju da ima neodgovarajuće uvjete za boravak, a problematičnom drže i činjenicu da je isuviše blizu granice s Hrvatskom što migranti učestalo koriste kako bi pokušali nastaviti put.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić najavio je kako će od početka idućeg tjedna biti obustavljena svaka pomoć za Vučjak. "Sada imamo veliki broj migranata koje moramo opslužiti ni sa čim jer nemamo više nikakve pomoći", kazao je Midžić za portal uskinfo.ba.

Upozorio je kako je stoga sigurnost volontera Crvenog križa dovedena u pitanje, a pozvao je lokalnu policiju da preuzme odgovornost za stanje u kampu, jer ono vrlo lako može izmaknuti svakoj kontroli. Pojasnio je kako će migranti sigurno krenuti ka Bihaću kada ga Crveni križ napusti jer neće imati ni hrane niti vode.

"Ovdje nema upravitelja kampa i nitko ne želi preuzeti odgovornost", kazao je Midžić.