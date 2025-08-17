Alarmantna studija iz Austrije: Sirijci namjerno padaju na tečajevima jezika kako bi izbjegli niskoplaćene poslove

“Nove izbjeglice iz Sirije na austrijskom tržištu rada” naziv je nove Studije koju je naručio austrijski Zavod odnosno Servisa za zapošljavanje (AMS), za svoje interne potrebe i odluke. Super stvar, mnogi bi pomislili, međutim rezultat tog internog izvješća koje je čelništvo AMS-a dobilo na stol, više je nego alarmantan. Ne samo za austrijske stručnjake i političare nego i za porezne obveznike, ističu austrijski mediji.

Evo o čemu se radi. U Studiji, koja uključuje provedene pojedinačne intervjue više desetina Sirijaca koji su došli u Beč, te austrijske pokrajine Štajersku i Gornju Austriju od 2022. do ove godine, tvrdi se da neke sirijske izbjeglice namjerno padaju na tečajevima njemačkog jezika kako bi izbjegli da ih AMS pošalje na jako slabo plaćene poslove.

Neki ispitanici su izjavili da su namjerno pali na ispitima njemačkog jezika i pravili se da dovoljno ne poznaju jezičnu materiju, kako bi izbjegli da ih Zavod za zapošljavanje pošalje na slabo plaćene poslove, poput čišćenja, jer im plaća ne bi bila dovoljna ni za pokrivanje najosnovnijih životnih troškova. Bolje prolaze s naknadom za nezaposlene i socijalnom pomoći.

Druga prepreka je (ne)priznavanje kvalifikacija, odnosno diploma iz inozemstva, navode austrijski mediji. U mnogim slučajevima potrebni dokumenti i certifikati više se ne mogu predočiti. Ponekad je to moguće u medicinskim profesijama, ali uz veliki trud, dok je kod primjerice učitelja, nastavnika i pedagoškog osoblja gotovo nemoguće dobiti priznanje inozemne diplome odnosno odgovarajuće kvalifikacije(nostrifikacija).

Domaći mediji navode da rezultati Studije pokazuju vrlo problematičnu situaciju koja vlada u pripremama Sirijaca za uključivanje na austrijsko tržište rada. Često je to bacanje novaca u prazno, jer se tečajevi za sticanje znanja njemačkog jezika, koji je osnova za dobivanje posla u Austriji, financiraju iz državne blagajne. Dakle, od novaca austrijskih poreznih obveznika.

Rezultat naručene Studije također je pokazao da austrijski Zavod za zapošljavanje često ne vodi dovoljno računa o stvarnim kvalifikacijama sirijskih izbjeglica, otežava im nostrifikaciju i nudi im poslove s znatno nižom kvalifikacijom od one koji oni stvarno posjeduju.

Na primjer, kako piše dnevni list “Österreich”, medicinski struönjak poslan je da radi u supermarketu kao prodavač ili blagajnik, što je izazvalo i dalje izaziva frustraciju kod Sirijaca u Austriji. Isti izvor prenosi oštru kritiku jedne liječnice iz Sirije koja je studirala medicinu u svojoj domovini, a potom radila kao pedijatrica u Turskoj, a kojoj je austrijski Zavod za zapošljavanje ponudio poslove čistačice. “To preuranjeno raspoređivanje sirijskih žena na poslove poput čišćenja, bez uzimanja u obzir njihove profesionalne pozadine, nije u redu”, smatra visokoobrazovana Sirijka u potrazi za poslom i novim životom u Austriji.

Bilo kako bilo, Sirijci su se očito dosjetili kako doskočiti toj, kako oni tvrde nepravdi. I sada se neki od njih prave da još uvijek nisu dovoljno savladali njemački jezik. Smatrajući, da je bolje i dalje pohađati jezični tečaj nego raditi slabo plaćene i profesionalno potplaćene poslove, od kojih neki možda neće moći pokriti ni one najosnovnije životne troškove u ovoj alpskoj zemlji.

Međutim, pružanje otpora na navedeni način, kako konstatira list “Österreich”, za nikoga nije dobro: Ni za tržište radne snage u Austriji niti za sirijske izbjeglice i njihovu uspješnu integraciju u austrijsko društvo.