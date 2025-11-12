Aktualno prijepodne u Saboru: Zastupnici će postavljati pitanja premijeru i ministrima

PALA ODLUKA

Evo što piše u dokumentu koji zabranuje ZDS na koncertima i javnim događanjima u Zagrebu

Tomašević je prije donošenja zaključka kazao da je to, prije svega, politički zaključak vladajuće većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i bavi se korištenjem prostora kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove te uvodi određena pravila u skladu s Ustavom, što se može i što se ne može.