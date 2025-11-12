Aktualno prijepodne u Saboru: Zastupnici će postavljati pitanja premijeru i ministrima

Nakon desetak dana odmora, održat će se sjednica Hrvatskog sabora te će zastupnici u aktualnom prijepodnevu propitivati premijera i ministre. Zasjedanje Sabora trajat će do sredine prosinca do kada se mora donijeti i državni proračun za 2026. godinu. Sjednica počinje u 9.30 sati.
- Nastavlja se zasjedanje Sabora
- Danas je aktualno prijepodne
- Zastupnici će postavljati pitanja premijeru i ministrima
