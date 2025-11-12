Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTAVAK ZASJEDANJA

Aktualno prijepodne u Saboru: Zastupnici će postavljati pitanja premijeru i ministrima

Zagreb: Sabor izglasao ponovno uvođenje vojnog roka
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: vecernji.hr, Hina
12.11.2025.
u 08:28

Sjednica počinje u 9.30 sati.

Nakon desetak dana odmora, održat će se sjednica Hrvatskog sabora te će zastupnici u aktualnom prijepodnevu propitivati premijera i ministre. Zasjedanje Sabora trajat će do sredine prosinca do kada se mora donijeti i državni proračun za 2026. godinu. Sjednica počinje u 9.30 sati. 

  • Nastavlja se zasjedanje Sabora
  • Danas je aktualno prijepodne
  • Zastupnici će postavljati pitanja premijeru i ministrima
Ključne riječi
aktualno prijepodne Sabor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja