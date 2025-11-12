Dobre vijesti za one koji planiraju u mirovinu: Zagrepčanka se iznenadila - njezini papiri završili u Slavonskom Brodu

U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24 tisuće radnika i, kako se čini, državne su institucije ubrzale postupak te predujam prve mirovine i rješenja o priznavanju prava novi umirovljenici dobivaju već unutar mjesec dana. Među njima, oko 19.000 su “čisti” hrvatski umirovljenici, dok je pet tisuća mirovina odobreno inozemnim državljanima koji su kraće ili dulje vrijeme radili u Hrvatskoj. – Ugodno sam iznenađen, nije prošlo ni mjesec dana od predaje zahtjeva, a već sam dobio akontaciju – kaže nam 64-godišnji Zagrepčanin koji odlazi u mirovinu nakon nešto više od 40 godina rada. Inače, novi umirovljenici u prosjeku dobivaju oko 700 eura mirovine, s tim da su muške mirovine pedesetak eura više od ženskih i iznose prosječnih 725 eura, dok žene primaju 673 eura starosne mirovine. Razlika između muških i ženskih mirovina donekle se smanjila nakon priznavanja prava na majčinski dodatak, koji je dodatno pojačan od srpnja ove godine na godinu dana za svako dijete. Majčinski dodatak primaju uglavnom žene, no manjim dijelom i očevi ili staratelji umirovljeni od 2019. godine. Ovisno o tom pravu, postoje tri skupine primatelja: glavninu čine žene umirovljene do spomenute godine koje su bez ikakva majčinskog dodatka. Slijedi ih stotinjak tisuća žena koje su otišle u mirovinu od siječnja 2019. do srpnja 2025. i dobile su šest mjeseci staža po djetetu. Najpovoljnije prolaze majke, ili rjeđe očevi, koje odlaze u mirovinu nakon srpnja ove godine jer im se pripisuje godina dana dodatka. Ranije umirovljene žene mogu doći do dodatka jedino ako se iznova zaposle na godinu dana ili pak radom preko ugovora o djelu steknu godinu dana mirovinskog staža.

Seljenje usluga na portal e-Građani utječe i na odobravanje mirovina pa ljudima prva obavijest o početku rada na spisu i stjecanju prava na mirovinu stiže putem sustava e-Građani. Našem sugovorniku iz Zagreba spis su kompletirali i obrađivali službenici HZMO-a u Vukovaru, dok se jedna Zagrepčanka prilično iznenadila što su njezini papiri završili u Slavonskom Brodu. Upravo je diversifikacija predmeta i slanje spisa u sredine s manjim priljevom novih umirovljenika utjecala na ubrzanje procedure pa novi umirovljenici brzo dobivaju akontaciju. Prije dvije-tri godine čekalo se znatno dulje. Novi umirovljenici u prosjeku odlaze u mirovinu sa 63 godine, podjednako i muškarci i žene, ali muškarci imaju dvije godine više staža – 37 godina. No, predujam je tek prvi korak jer znatan broj novih umirovljenika odlazi u mirovinu iz drugog stupa, što produljuje cijeli postupak izbora i kompletiranja mirovine. Kombinirane dvostupne mirovine bira svaki treći umirovljenik, a pokazalo se da ljudi koji zadržavaju dvostupnu mirovinu raspolažu s prosječnih 36 tisuća eura mirovinske štednje. Gotovo svaki od njih traži isplatu petine štednje odmah. Zasad nema naznaka da će Vlada žuriti sa zaoštravanjem uvjeta za odlazak u mirovinu, dizanjem radnog vijeka ili obeshrabrivanjem ranijeg odlaska u mirovinu, što su ovih dana spominjali MMF i Europska komisija. Zahtjevi iz Bruxellesa imaju veću težinu jer bi se promjena uvjeta umirovljenja od 2027. godine mogla uvjetovati korištenjem sredstava iz zajedničkog europskog proračuna.