Priča Brođanke koja je donirala krv 55 puta: 'Darivanje ne boli, traje kratko, a spašava tri života'

Brođanka Danijela Šmorhaj 55 je puta dragovoljno darivala krv. Na nedavnoj dodjeli povelja zahvalnosti višestrukim darivateljima s područja Brodsko-posavske županije bila je jedina žena među tridesetak dobitnika koji su krv darivali više od pedeset puta. Iako se u Hrvatskoj godišnje prikupi oko 160 tisuća doza krvi, potrebe su uvijek velike, a svaka doza može spasiti tri života.

Tiha gesta velika srca

Danijelina priča s dragovoljnim darivanjem krvi počela je još u srednjoj školi, više iz mladenačke znatiželje. – Nisam tada ni slutila da će to potrajati tako dugo. Kad jednom date krv, shvatite da to nije ništa strašno, a kada uvidite koliko znači, samo nastavite dalje – kaže Danijela, zaposlena u slavonskobrodskoj Elektri, sretno udana i majka troje djece. U vrijeme kada se sve rjeđe govori o jednostavnim, tihim gestama solidarnosti, Danijelina je priča podsjetnik da humanost nije nestala, samo katkad djeluje u tišini.

Darivanje krvi za nju nikada nije bilo opterećenje, nego dio života koji se ponavlja svakih nekoliko mjeseci. – Redovno pratim kada su akcije i dajem krv svaka četiri mjeseca, onako kako žene mogu – kaže. Nikada nije imala strah od igle ni neugode. – Ne, nikada nisam imala tih problema. Nemam mučninu niti se bojim igle. To je nešto što vas ništa ne košta, a jako puno vrijedi. Lijep je osjećaj znati da ste nekome pomogli, i to nekome tko vas ne poznaje, a tko možda živi upravo zahvaljujući toj vašoj vrećici krvi – dodaje. Smatra da bi se o važnosti darivanja krvi trebalo više govoriti i u školama jer mladi često ne znaju da time mogu spašavati živote već s 18 godina. – Da se o tome više govori, sigurna sam da bi se mnogi odazvali. To je mala stvar, a čini veliku razliku – kaže. Dodaje kako je darivanje krvi i način da čovjek pokaže odgovornost prema zajednici, ali i prilika da redovito provjeri vlastito zdravlje.

Za razliku od muškaraca, koji krv mogu darivati svaka tri mjeseca, žene to mogu činiti svaka četiri, najviše tri puta godišnje. Uz to, trudnoća, porođaji i razdoblja dojenja često ih na dulje vrijeme odvoje od akcija darivanja. Zato nije neobično što su višestruke darivateljice, poput Danijele, posebno rijetke i dragocjene. – Pretpostavljam da i to igra ulogu jer su razdoblja prije i poslije rađanja duga, a mnoge žene možda i strahuju da bi im darivanje moglo narušiti zdravlje. Možda bi tu pomogla edukacija. No kada vam kažu da vrećica koju napunite za petnaest minuta može spasiti troje ljudi ili neku malu bebu, više ne razmišljate – govori s osmijehom. Sve te godine darivanja Danijela nikada nije saznala kome je točno pomogla, ali to joj nije ni važno.

– Jednom sam vidjela kako izgleda kada nekome hitno zatreba krv. Tek tada sam shvatila koliko je to važno i to me još više učvrstilo u odluci da nastavim. Neka samo traje – kaže. Svoju humanost ne smatra ničim posebnim iako je svaka njezina donacija spasila ili pomogla oporavku desecima ljudi. – Ne mora to biti bučno. Tiho darivanje je ono koje je neprocjenjivo. Poručila bih svima da se ničega ne boje. Darivanje krvi ne boli, kratko traje, a činite veliku stvar – poručuje Danijela mladima, osobito srednjoškolcima, koji se često prvi put susreću s tim činom.

Snaga jedne doze

Na sve to nadovezuje se i dr. Ana Matičević-Relić, voditeljica Odjela za transfuzijsku medicinu Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, koja ističe kako su dobrovoljni darivatelji "humani i dobri ljudi". – Krv i krvni pripravci lijekovi su koje nije moguće umjetno proizvesti. Kada nekom bolesniku zatreba krv, on ovisi o plemenitosti drugih ljudi koje ne poznaje, niti oni poznaju njega. Jedna doza krvi prerađuje se u tri pripravka – eritrocite, trombocite i plazmu – što znači da svaka doza može spasiti tri života ili pomoći ozdravljenju triju bolesnika – objašnjava dr. Matičević-Relić. U slavonskobrodskoj bolnici, dodaje, potrošnja krvi godišnje se približava 10 tisuća doza krvnih pripravaka. Samo prošle godine izdano je više od 6500 koncentrata eritrocita, 2000 doza plazme i gotovo 1000 koncentrata trombocita. Te brojke jasno govore koliko je svaka donacija važna – i koliko života ovisi o tuđoj dobroti. Zato su darivatelji poput Danijele Šmorhaj pravi primjer onoga što se često zaboravlja – da čovjek najviše vrijedi kada daje dio sebe. A njezinih 55 darivanja svjedoči da to nije samo gesta, nego način života.