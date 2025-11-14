Teror u Kijevu, Rusi lansirali stotine dronova, jedna osoba poginula, ozlijeđena i trudnica: 'Udaraju stambene zgrade'

Rusija je pokrenula veliki zračni napad na Kijev tijekom noći s 13. na 14. studenoga, bombardirajući glavni grad stotinama dronova i više raketa. Jedna osoba je poginula u napadu, a najmanje 24 su ozlijeđene, izvijestili su dužnosnici, prenosi Kyiv independent. Pet ozlijeđenih žrtava je hospitalizirano, uključujući trudnicu. Nekoliko eksplozija prijavljeno je u Kijevu oko 00:45 po lokalnom vremenu. Još dva vala eksplozija prijavljena su između 1 i 1:30 ujutro.

- Rusi udaraju na stambene zgrade - upozorio je šef Kijevske gradske vojne uprave Tymur Tkachenko tijekom napada. - Mnoge visoke zgrade diljem Kijeva su pogođene, u gotovo svakom okrugu - dodao je. Najmanje 11 višekatnica diljem grada pogođeno je u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitali Klitschko. Spasioci su evakuirali preko 40 ljudi iz pogođenih zgrada, izvijestila je ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije.

Agencija je prijavila udare, požare i evakuacije u stambenim zgradama u kijevskim okruzima Podilskyi, Dniprovskyi, Desnianskyi, Solomianskyi, Sviatoshynskyi i Obolonskyi. Požar je izbio u visokoj zgradi u okrugu Desnianskyi na 5. do 8. katu, pri čemu je jedna osoba poginula. Napadi su također oštetili bolnicu, školu i drvene objekte u sportskom objektu, izvijestila je Državna služba za izvanredne situacije. Klitschko je izvijestio da su dijelovi mreže grijanja oštećeni u napadima. Hitne službe procjenjuju opseg štete.

Dok su zgrade gorjele u Kijevu, ukrajinsko Zrakoplovstvo izvijestilo je o valovima dronova usmjerenih na središnje, južne i istočne regije zemlje. Grupe za praćenje prijavile su da je više od 120 dronova i mamaca bilo usmjereno prema glavnom gradu. Deseci krstarećih i balističkih raketa također su lansirani prema raznim regijama Ukrajine, rekao je Zrakoplovstvo. U Kijevskoj oblasti, šest osoba je ozlijeđeno u noćnom napadu, uključujući dijete, rekao je guverner Mykola Kalashnyk. Četiri žrtve su hospitalizirane zbog posjekotina, opeklina i potresa mozga. Sedmogodišnji dječak zadobio je ozljedu lica i primio medicinsku pomoć. Kuće, skladišta, industrijski objekti i automobili u regiji su pogođeni u napadu, izvijestio je Kalashnyk. Protuzračna obrana djeluje u glavnom gradu, izvijestili su dužnosnici. Uzbune za zračni napad izdane su za cijelu zemlju zbog prijetnje raketnog napada.