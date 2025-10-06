Naši Portali
NOVI PLAN PREDVIĐA 3584 SPECIJALIZACIJE

Ako se ne poboljšaju uvjeti u obiteljskoj, pitanje je koliko će se mladih doktora javiti

unsplash
Autor
Romana Kovačević Barišić
06.10.2025.
u 16:40

Specijalizacije iz obiteljske medicine bile su i do sada otvarane, ali se nije javljalo ni blizu dovoljan broj kandidata

Ministarstvo zdravstva poslalo je danas u javno savjetovanje Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja liječnika od 2025. do 2029. godine, koji se predviđa ukupno 3584 specijalizacija za doktore medicine. Najviše specijalizacija predviđeno je za liječnike obiteljske medicine - 470. Iz pedijatrije i hitne medicine raspisat će se po 250 specijalizacija u naredne četiri godine, iz ginekologije i opstreticije 200, iz psihijatrije 180, iz anesteziologije, reanimacije i intenzivne medicine 130, po stotinu iz endokrinologije i dijabetologije, kliničke radiologije, onkologije i radioterapije, neurologije, iz opće interne medicine te iz patologije i citologije. Plan na papiru je jedno, a njegova realizacija je drugo.

Znajući koliko loše stojimo prvenstveno obiteljskim doktorima, kojih je iz godine u godinu sve manje a građana bez svog liječnika sve više, veliko je pitanje kako će zdravstveni sustav pridobiti 470 novih obiteljskih liječnika. Specijalizacije iz obiteljske medicine bile su i do sada otvarane, ali se nije javljalo ni blizu dovoljan broj kandidata. Iz Ministarstva zdravstva u više su navrata prethodnih godina komunicirali nekoliko stotina raspisanih specijalizacija iz obiteljske medicine, no na Večernjakovo pitanje koliko je od toga novih mladih diplomiranih liječnika a koliko otpada na specijalizacije već postojećih liječnika opće prakse, nikad nam nije precizno odgovoreno. Možda iz razloga jer su najveći broj tih specijalizanata bili liječnici koji godinama rade u ambulantama opće prakse, a novih je bilo za na prste nabrojati.

- Pozdravljamo veći broj specijalizacija, no potrebno ih je bar 600. Pitanje je koliko će ih se na te specijalizacije javiti, s obzirom na postojeće uvjete. Ključno je unaprijediti uvjete rada u obiteljskoj medicini i motivirati mlade doktore za nju, a to znači prvenstveno smanjiti broj nemedeicinskog posla, dodati zdravstvenog suradnika za administrativne poslove i smanjiti broj pacijenata po timu - kaže dr. Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

