Načelno i proklamirano, hrvatski osiguranici imaju besplatnu zdravstvenu skrb, ali znamo da je to daleko od istine. Deseci tisuća građana svakodnevno se istraumatizira zbog svojih iskustava u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Liste čekanja i dalje su apsurdno duge, usprkos svim samohvalama administracije o navodnim skraćenjima. Toliko duge da bi čovjek lako mogao i umrijeti prije nego što ih dočeka.
Fizikalne terapije većina ljudi ne može dobiti pravovremeno nego u besmisleno dalekoj budućnosti, kada više ne bi bile ni od kakve pomoći, a učestalo odgađanje operacija u nedogled postalo je normalno. Oni koji imaju sreću pa nekim slučajem pretragu obave brzo, šokirani prepričavaju taj kuriozitet i uvjeravaju skeptičnog sugovornika da se to zaista dogodilo. Gotovo svatko iole ozbiljnije bolestan prisiljen je pomoć potražiti u privatnim poliklinikama, a to znači ozbiljan novac izdvojiti za nešto za što te država uporno uvjerava da je tvoje pravo i da ti je besplatno. I jest, na papiru.
Privatnih klinika sve je više, okrupnjavaju se i privlače sve više stručnjaka, a neke smo čak proglasili i nacionalnim strateškim projektima
Svejedno tko je ubio Charlieja Kirka – vidjeli smo tko je aplaudirao njegovu ubojstvu
Tko se mača laća... dodaju neki naši vrli demokrati. No "problemčić" je u tome što se Charlie Kirk, iako se zalagao za ustavno pravo nošenja oružja – nije dohvatio mača. Njegovo oružje bila je – riječ
ChatGPT, daj reci kako popraviti raspoloženje u Hrvata?
Objavljeno je da većinu korisnika čine žene i da su skoro polovinu obavljenih "konzultacija" i "razgovora" inicirale osobe u dobi između 18 i 25 godina
Trump ima novu izliku da se ne bavi Ukrajinom i posveti družbi s Putinom
Rusku agresiju na Ukrajinu Trump u istom tom "pismu" saveznicima NATO-a naziva "Bidenovim i ratom Zelenskog", što je zapravo perverzija jer to je Putinov rat
Aktivisti raznih boja, ostavite djecu na miru!
Djeca nisu objekti za eksperimentiranje i ako ih treba još podučavati zdravstvenom odgoju, za to postoje nastavnici biologije, dječji psiholozi, školski liječnici...
Dva potresna doživljaja u Baselu, jedan pred Holbeinovim Kristom, drugi pred prodavačem pereca Fuadom
Moj novi prijatelj u Brezelkönigu ima lice blistavo, nasmiješeno i otvoreno poput bliskoistočne zore
U demokratskom društvu nitko ne polaže pravo odlučivati o životu i smrti
Uvjeravamo li se da smijemo prekinuti nečiji život zbog razlika koje nas tako duboko dijele, vjerojatno smo odavno izgubili osjećaj da nešto u ovome svijetu možemo promijeniti nabolje
Iako ne izgleda tako, političko nasilje u Americi prilično je rijetko
Stručnjaci i analitičari ističu da političko nasilje u zemlji ni izbliza nije kao što je bilo u 1960-ima
Je li Hrvatska uspostavila vojne saveze i zbog 'sigurnosnog kišobrana' nad Balkanom
Strah od hrvatske ugroze, koji šire Vučićevi mediji u Srbiji, besmislen je. Hrvatska je prije 30 godina uspješno okončala obrambeni rat, a u desetljećima nakon toga ostvarila i sve strateške ciljeve, poput članstva u EU i NATO-u
Kad će Hrvatska reći poslodavcima da je dosta uvoza jeftine radne snage
Posljednjih godina u vrhu smo EU po uvozu radnika iz trećih zemalja u omjeru na broj stanovnika, s tim da se ne zna, osim kroz djelovanje kadrovski slabašnog Državnog inspektorata i sudske postupke koliko je stranih radnika bez dozvole boravka i rada