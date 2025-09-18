Načelno i proklamirano, hrvatski osiguranici imaju besplatnu zdravstvenu skrb, ali znamo da je to daleko od istine. Deseci tisuća građana svakodnevno se istraumatizira zbog svojih iskustava u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Liste čekanja i dalje su apsurdno duge, usprkos svim samohvalama administracije o navodnim skraćenjima. Toliko duge da bi čovjek lako mogao i umrijeti prije nego što ih dočeka.



Fizikalne terapije većina ljudi ne može dobiti pravovremeno nego u besmisleno dalekoj budućnosti, kada više ne bi bile ni od kakve pomoći, a učestalo odgađanje operacija u nedogled postalo je normalno. Oni koji imaju sreću pa nekim slučajem pretragu obave brzo, šokirani prepričavaju taj kuriozitet i uvjeravaju skeptičnog sugovornika da se to zaista dogodilo. Gotovo svatko iole ozbiljnije bolestan prisiljen je pomoć potražiti u privatnim poliklinikama, a to znači ozbiljan novac izdvojiti za nešto za što te država uporno uvjerava da je tvoje pravo i da ti je besplatno. I jest, na papiru.