BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
BOLNICE U KRIZI

Bolnički dugovi gotovo 800 milijuna eura, ali rokove dospijeća ne tumače svi jednako

Zagreb: Urušio se dio zida Upravne zgrade u Vinogradskoj bolnici
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
1/3
Autor
Romana Kovačević Barišić
12.09.2025.
u 15:05

Iz HUP-ove Koordinacije veledrogerija sastanak u Ministarstvu zdravstva zbog ponovno nagomilanih dugova tražili su i u srpnju i u kolovozu.

Zbog nagomilanih dugova za isporučene lijekove i sanitetski materijal pedesetak je bolnica ovog tjedna primilo opomene, odnosno poziv na hitno plaćanje duga do 30. rujna, a u slučaju neplaćanja uslijedit će ovrhe. Dana 31. kolovoza ukupni je dug hrvatskih bolnica za lijekove iznosio 768 milijuna eura, od kojih je dospjelo 570 milijuna eura. Računi pojedinih bolnica stari su više od godinu i pol, a svaka druga bolnica račun nije platila oko godinu dana. Nakon opetovanog traženja veledrogerija u Ministarstvu zdravstva sastanak na ovu temu zakazan je za petak 12. rujna. Može se pretpostaviti da će se i ovoga puta dogovoriti isplata određene tranše na ime ovog duga koji višestruko premašuje zakonski rok plaćanja, što je dugogodišnja praksa. Jer bolnice, naravno, tog novca nemaju.

Ukupni je dug KBC-a "Sestre milosrdnice" prema veledrogerijama za isporučene lijekove i medicinske proizvode 58,516.338,50 eura, a 31. kolovoza dospjele obveze prema veledrogerijama iznose 51,488.823,61 euro. "Razmatraju se modeli i mogućnosti plaćanja dospjelih obveza u najkraćem roku. Bez obzira na navedene dugove, KBC 'Sestre milosrdnice' za sada nema otežanih isporuka lijekova ili medicinskih proizvoda", kažu u Vinogradskoj.

U KB-u Sveti Duh dospjeli dug za lijekove je 6,5 milijuna, a za potrošni materijal 7,7 milijuna eura. "Bez namjenske pomoći bolnica u navedenom roku ne može podmiriti dospjela potraživanja", kažu u toj bolnici. Bez izvanrednog priljeva novca tek djelomičnu uplatu izvršit će i Opća bolnica Zadar, čije su dospjele obveze prema veledrogerijama na dan 31. kolovoza iznosile 4,570.278,09 eura, dok najstariji evidentirani račun koji još nije podmiren kasni 84 dana od dospijeća.

Na "koordinaciju s osnivačem" računaju i u KBC-u Rijeka, kao i u šibenskoj bolnici. Općoj bolnici Pula dospjelo je 2,967.667,39 eura i, kažu, ne mogu to platiti. Vukovarska bolnica duguje 1,9 milijuna eura, od čega su dospjela 1,2 milijuna te kažu da će dio dospjelih obveza platiti do 30. rujna – sukladno financijskim mogućnostima. Dio dospjelog duga platit će i pakračka bolnica, čije ukupno dugovanje iznosi 1,4 milijuna eura.

Iz HUP-ove Koordinacije veledrogerija sastanak u Ministarstvu zdravstva zbog ponovno nagomilanih dugova tražili su i u srpnju i u kolovozu. Zbog bolničkih dugova veledrogerije ulaze u kredite kako bi mogle plaćati lijekove proizvođačima, a kad se dugovi nagomilaju, taj začarani krug prijeti pucanjem koje bi značilo nestašicu lijekova. Zanimljivo je kako se iznosi dospjelih dugovanja koje navode veledrogerije u pravilu razlikuju od iznosa koje navodi Ministarstvo. To je zato što se država poziva na dugogodišnju praksu i partnerski odnos s veledrogerijama, prema kojem se prihvatljivim rokovima dospijeća bolničkih računa smatra 180 dana, dok se veledrogerije u kriznim situacijama kao što je ova, kad dugovi odlete u nebo i kad rokovi dospijeća probiju i "partnerskih" 180 dana, pozivaju na zakonski rok od 30, odnosno 60 dana. Tako je u lipnju ove godine Vlada odobrila 75 milijuna eura za podmirenje dospjelih dugova 23 bolnice, dok je ukupni dug iznosio oko 500 milijuna. Ministrica Hrstić tada je rekla da rade na racionalizaciji poslovanja od zaliha do nabave. U međuvremenu je došlo do korekcije financiranja bolnica i uveden im je financijski karton pa će se ubrzo vidjeti daju li te novosti rezultate.

Ključne riječi
Lijekovi veledrogerije Bolnički dugovi

