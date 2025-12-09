Agencija je više od institucije, ona je tijekom povijesti bila oslonac društva

Agencija za odgoj i obrazovanje ove godine obilježava 150 godina postojanja – stoljeće i pol tijekom kojeg je prošla različite države, političke sustave, obrazovne reforme i društvene lomove, ali je u svim tim razdobljima ostala jedna od ključnih stručnih točaka hrvatskog školstva. Od Mažuranićevih reformi i uvođenja obveznog školstva, preko modernizacije nastavnih procesa, do današnjih europskih standarda i digitalne transformacije, Agencija je bila više od institucije – bila je oslonac sustava.

Misija je ostala ista

Ta se povijesna obljetnica simbolično preklopila s otvorenjem konferencije Dani Agencije za odgoj i obrazovanje 2025., koja se održava u okviru projekta ISKRA – jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u skladu s reformskim procesima. Ravnateljica AZOO-a mr. sc. Katarina Milković u svečanom je govoru podsjetila na temeljnu ulogu Agencije, koja je, kako je naglasila, "ključna ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske koja obavlja stručne i savjetodavne poslove u osiguranju kvalitete obrazovanja kroz profesionalnu i stručnu pomoć i podršku odgojno-obrazovnim radnicima".

Misija Agencije, istaknula je, ostala je trajna kroz sva povijesna razdoblja – unapređivanje kvalitete odgoja i obrazovanja u skladu s nacionalnim ciljevima, europskim standardima i globalnim trendovima, dok je vizija usmjerena stvaranju poticajnog, inkluzivnog i pravednog sustava. Podsjetila je kako se današnja Agencija razvila iz sustava uspostavljenog u drugoj polovini 19. stoljeća, kada je Mažuranićevim školskim reformama utemeljeno obavezno osnovno školstvo i stručni nadzor nad radom škola.

– Agencija se mijenjala, prilagođavala i uvijek iznova potvrđivala svoj značaj i vrijednost, odolijevala društvenim promjenama i iznalazila načina odgovoriti zahtjevima vremena. Mijenjala je nazive, ne posustajući u unapređivanju kvalitete odgoja i obrazovanja, osnaživanju odgojno-obrazovnih radnika i stvaranju društva znanja. Razvila se u suvremenu, profesionalnu i europski usmjerenu Agenciju koja je u velikoj mjeri obilježila razvoj hrvatskog školstva – poručila je Milković.

Posebno je naglasila da Agencija nikada nije bila tek administrativno tijelo, već stručni oslonac sustavu. – Bila je most između tradicije i budućnosti, između hrvatskih specifičnosti i europskih vrijednosti, između društva i novih generacija koje ulaze u svijet oblikovan inovacijama i brzim tehnološkim iskoracima – istaknula je.

Govoreći o ulozi vodstva u sustavu, Milković je napomenula da bez motiviranog, kompetentnog i podržavajućeg vodstva nema ni snažnog školskog sustava. – Razvijamo programe koji potiču vodstvo koje ne vlada, nego vodi; ne zapovijeda, nego prepoznaje; ne kontrolira, nego nadahnjuje – poručila je, naglašavajući važnost voditeljskih kompetencija, komunikacijskih vještina i kulture dijaloga. Zahvalila je i voditeljima županijskih stručnih vijeća, koje smatra "najsnažnijom mrežom stručne pomoći i podrške", jer prepoznaju potrebe učitelja i probleme na terenu te omogućuju pravodobne reakcije sustava.

Važnost zajedništva

Govoreći o budućnosti, istaknula je važnost zajedništva i odgovornosti svih uključenih u obrazovanje. – Uvjerena sam da upravo zahvaljujući predanosti, stručnosti i zajedničkoj usmjerenosti prema istom cilju možemo ostvariti ozbiljne i kvalitetne iskorake u godinama koje su pred nama – poručila je, zahvalivši svim generacijama stručnjaka koje su u 150 godina gradile Agenciju. Na kraju govora istaknula je kako će Agencija i ubuduće pružati snažnu stručnu podršku kroz ovakve i slične formate usavršavanja te da konferencije poput ove imaju ulogu povezivanja, umrežavanja i jačanja profesionalne uloge odgojno-obrazovnih radnika.