Agencija za odgoj i obrazovanje pokreće strateški projekt za modernizaciju školstva

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika ključno je za kontinuirano unapređenje kvalitete odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima i školama. Kvaliteta obrazovanja u načelu se osigurava visokim standardima inicijalnog obrazovanja, pripravničkog razdoblja i kontinuiranog stručnog usavršavanja svih odgojno-obrazovnih radnika. Promjene u društvu i obrazovanju postavljaju nove zahtjeve pred profesiju, a uloga Agencije za obrazovanje i odgoj je osigurati učinkovitu i djelotvornu podršku za uspješno suočavanje s novim izazovima. Zadaća je učitelja pomoći mladim ljudima da postanu potpuno autonomni u stjecanju ključnih kompetencija.

Kako bi se osnažila profesionalna zajednica i unaprijedila kvaliteta učioničke prakse, Agencija za odgoj i obrazovanje pokrenula je strateški projekt ISKRA - Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u skladu s reformskim procesima. Projekt je dio Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027., a financira se kroz Europski socijalni fond i sredstva države u ukupnoj vrijednosti 4,8 milijuna eura. Provedba traje do siječnja 2027. godine. Kroz projekt se planira modernizirati proces praćenja kvalitete rada, analizirati sadašnje stanje stručnog usavršavanja te razviti nove nacionalne planove profesionalnog razvoja učitelja, nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika. Uz to, projekt će unaprijediti sustav mentoriranja i hospitacija te omogućiti lakše uvođenje pripravnika u radne procese. Poseban naglasak stavlja se na privlačenje mladih talenata u školske klupe i vrtiće, ali i zadržavanje iskusnih stručnjaka u profesiji, što je jedan od prioriteta obrazovnog sustava suočenog s demografskim i tržišnim izazovima.

Učitelji i odgojitelji danas su kreatori poticajnog okruženja za učenje, a ne samo prenositelji znanja. Kada osnažimo one koji obrazuju, osnažujemo cijelo društvo. Upravo zato, u sklopu projekta ISKRA, AZOO će u ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u Konvencijskom centru Šibenik (Amadria Park, hotel Ivan) svečano otvoriti konferenciju "Dani Agencije za odgoj i obrazovanje 2025.", s kojom će se obilježiti i 150 godina djelovanja Agencije. Događaj će okupiti oko 1500 sudionika – ravnatelje predškolskih ustanova, voditelje županijskih stručnih vijeća, djelatnike AZOO-a i druge ključne dionike sustava. Tijekom dvodnevnog programa predstavit će se najnovije obrazovne politike, inovativni pristupi učenju i poučavanju te primjeri dobre prakse iz vrtića i škola diljem Hrvatske, sve s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja.