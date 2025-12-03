Čemu toliko gimnazija i visokih učilišta ako mladi 'vise' na burzi?

Obrazujemo li na prekobrojnim studijskim programima mlade za to da bi s diplomom 'visjeli' na burzi ako se dvostruko brže smanjuje nezaposlenost ljudi bez ikakve stručne spreme od građana s VSS-om? Krajem listopada od 25 tisuća nezaposlenih mladih od 20 do 35 godina njih čak 53% bilo je s VSS-om! Najlakše je okriviti mlade jer su izabrali studije nakon kojih su nezapošljivi, ali koja je odgovornost nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja za to što imamo tri i pol puta više studijskih programa od Austrije? I zašto nisu smanjene kvote na studijima s kojima su mladima slabašne šanse da se zaposle u struci? Ne ulaže samo država novac u njihovo školovanje nego i roditelji, a mnogi mladi studiraju u iluziji da će s diplomom lakše doći do posla i boljeg života. U Hrvatskoj, a ne izvan nje. Ako se najbrže i najlakše zapošljavaju radnici bez kvalifikacija, čemu tolike strukovne škole, gimnazije i brojna visoka učilišta, financirana iz proračuna?
Odgovornost je i na državi i nadležnim institucijama da srednjoškolski i studijski programi budu usklađeni s potrebama tržišta rada, budućim razvojem zemlje i interesima mladih
